Päivän lehti 30.8.2019

Kanaverkko ei riitä meluesteeksi

Oulunkylän läpi kiitää päivittäin satoja junavuoroja. Radan varrelle on rakennettu meluvalleja vähentämään meluhaittoja asukkaille. Veräjälaakson kohdalla on kuitenkin puolen kilometrin mittainen pätkä, jossa melua on ”torjumassa” vain tukeva kanaverkkoaita.