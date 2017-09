Päivän lehti 30.9.2017

Autot pois Linnunlauluntieltä

Miksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helsingin kaupunki sallii ilmaispysäköinnin keskeisellä paikalla Töölönlahdella Linnunlauluntiellä? Kuljen pyörällä tai kävellen Linnunlauluntietä päivittäin, ja samat autot seisovat tien varressa aamusta iltaan, osa jopa viikkojen tai kuukausien ajan.Kesällä muutamat ulkomaan rekisterissä olevat autot tai matkailuautot tukkivat kulun tien molemmin puolin. Onko matkailuauton pysäköinti ja asuminen / yöpyminen sallittu näin keskeisellä paikalla? Tällä logiikalla se tulisi sallia myös muualla kaupungissa.Alueen asukkaiden kulku tonteilleen on asia erikseen, ja se sallittakoon. Pihoilla tiettävästi on pysäköintipaikkoja. Tiellä on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus, mutta usein kaahataan kuin viimeistä päivää, vaikka samaan aikaan tiellä voi olla koiran­ulkoiluttajia ja pyöräilijöitä.Jos alueella sallitaan ympärivuorokautinen pysäköinti, se tulee muuttaa maksulliseksi ja pysäköinninvalvonnan tulee hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.Itse toivon, ettei Linnunlauluntiellä sallittaisi pysäköintiä ollenkaan, koska siellä useimmiten liikutaan kävellen, juosten tai pyörällä.