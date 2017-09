Päivän lehti 30.9.2017

Fortum ottaa suuren riskin Uniper-kaupassa

Pohjalainen

Iltalehti

Keskisuomalainen

kirjoittaa, että Fortumin päätös hankkia iso omistusosuus Uniper-yhtiöstä osoittaa realistista toimintaa.”Kauppaa on ihmetelty, sillä suomalaisyhtiö Fortum pyrkii hiilineutraaliuteen, kun taas saksalainen Uniper käyttää hiiltä ja kaasua.””Ratkaisu on tehty markkinoiden ­ehdoilla. Ei ole realistista olettaa, että Fortumin investointeihin tarkoitetulla kassalla voisi ostaa sille parhaita yhtiöitä eli vesi- ja ydinvoimaa käyttäviä tuotanto­laitoksia. – ­– Sähkömarkkinat menevät kohti uusiutuvaa energiaa, mutta se vaatii aikaa. Kaikkialla maa­ilmassa ei paista tai tuule jatkuvasti, minkä vuoksi tarvitaan säätövoimaa.””Yhtiön kannattaa valita tuotanto­lähteensä laajasti. Uusiutuvaan ener­giaan siirryttäessä tarvitaan vanhoja tuotantomuotoja, vaikka ne olisivat ­ilmastolle huonoja.”toteaa valtionyhtiö Fortumin pelaavan isoilla panoksilla.”Sopimus Uniperin osakkeiden ostamisesta on sekä pörssiyhtiön raakaa kaupantekoa että hyvin herkkää ulkopolitiikkaa. Riskikertoimista huolimatta kauppa voi olla myös hyvin kannattava.””Saksalaiset parantavat myös maailmaa mutta pitävät myös järjen mukanaan. Uniperin omistamat hiilivoimalat ovat selvä riski, koska Saksa tullee jossakin vaiheessa kieltämään niiden käyttämisen. Siihen asti niillä kuitenkin turvataan aurinko- ja tuulivoimaloiden toimintaa. Jos ei paista eikä tuule, niin ei edes vihreiden huuto tuulimyllyjä pyöritä.””Fortumilla on jo valmiiksi miljardiriskit venäläisessä vesivoimassa ja Uniperin kaupan mukana olisi tulossa toinen mokoma paikallisen maakaasun muodossa.””Uniper on sitoutunut rahoittamaan miljardilla eurolla venäläisten Itämerelle vetämää kaasuputkea. Insinöörien johtamasta energiakaupasta uhkaa tulla herkkää ulkopolitiikkaa, kun muistetaan millaisissa tunnelmissa Itämeren ympärillä eletään. – – Itänaapurin ja saksalaisten kanssa kannattaa pysyä väleissä, vaikka se ulkopoliittisia kiemuroita tulee vaatimaankin.”kysyy, onko valtionyhtiön järkevää lähteä äärimmäisen riskipitoiseen yritysostoon.”Vai olisiko ollut järkevämpää, että Fortum olisi jakanut vastaavan summan rahaa osinkoina omistajilleen? Tämä olisi tiennyt valtion kassaan neljää miljardia euroa tuloa ja mahdollisuutta lyhentää julkista velkaa.””Fortumin laajentumisoperaation ­ongelma on siinä, että onko valtion tehtävä ottaa suuria yritysriskejä.””Poliittinen riski on suuri hiilessä, ydinvoimassa ja Venäjän sähköntuotannossa. Eli koko ostos voi näyttää aivan toiselta Venäjän johdon mielenmuutoksen tai Saksan vihreän politiikan pyörteissä. Uniper onkin uhkapelaajan kruunun ja klaavan heittoa.”