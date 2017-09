Päivän lehti 30.9.2017

Sanoman oma jakelu laajenee Uudellamaalla

Mediayhtiö

Sanoma laajentaa omaa jakeluverkostoaan Uudellamaalla. Marraskuun alussa lehtien varhaisjakelu siirtyy Nurmijärvellä ja Vihdissä Sanoman perustamalle Early Bird -verkostolle. Käytännössä jakelun hoitavat itsenäiset yrittäjät.Sanoma on kokeillut uudenlaista jakelumallia muutamilla alueilla Uudellamaalla noin puolentoista vuoden ajan. Itsenäiset jakajat ovat huolehtineet muun muassa Helsingin Sanomien varhaisjakelusta. Kokeilussa Karkkilan, Mäntsälän ja Lohjan Nummi-Pusulan seuduilta saadut kokemukset ovat olleet hyviä.Nurmijärvellä ja Vihdissäkin jakelumuutos koskettaa myös muita yhteisjakelussa olevia sanomalehtiä. Loppuvuoden aikana Early Bird -jakajat alkavat jakaa varhaiskannossa myös osoitteellista postia. Aikakauslehtien ja osoitteellisen kirjepostin osalta itsenäiset jakajat täydentävät Jakeluyhtiö Suomen verkkoa.”Lisävolyymin saaminen samaan jakeluverkkoon turvaa painetun lehden varhaisjakelun pitkälle tulevaisuuteen. Toimiva ja kustannustehokas jakelu on toimialan yhteinen haaste”, kertoo Sanoma Media Finlandin logistiikkajohtajaJakeluyhtiö Suomi on suomalaisten lehtitalojen omistama yhteisyritys, jonka yhtenä omis­tajana on Sanoma. Jakelukulut muodostavat keskimäärin 20–30 prosenttia sanomalehtien kustannuksista.ja Vihdissä jakelu siirtyy Early Birdille Postilta. Muutos ei vaadi esimerkiksi Helsingin Sanomien tilaajilta itseltään toimia. HS informoi kaikkia tilaajia henkilökohtaisella kirjeellä.HS:n varhaisjakelu jatkuu Postin hoitamana pääkaupunkiseudulla ja osassa muutakin Uuttamaata. Posti- ja logistiikkaunionin Paun ja Postin välillä torstaina syntynyt työehtosopimus vakauttaa osaltaan lehdenjakelua ja hillitsee paineita tilaushintojen nostoon.