Tuloksia, rahapelit ja tv-urheilua

Inter–KuPS 1–2 (1–1)33. Timo Furuholm 1-0, 37. Ruben Gabriel 1–1, 88. Gabriel 1–2.Yleisöä: 1690.VPS–HIFK 1–2 (1–0)23. Kim Böling 1–0, 49. Pekka Sihvola 1–1, 53. Juho Mäkelä 1–2.Yleisöä: 1789.Seuraavat ottelut: 30.9. Ilves–FC Lahti, RoPS–JJK, HJK–PS Kemi.Gnistan–GrIFK 0–1 (0–0)63. Faton Seferi 0–1.Yleisöä: 416.1. erä: 06.07 Erik Riska (Joni Tuulola–Oskari Manninen) 0–1 vt.2. erä: 28.51 Alexandre Texier (Balazs Sebok–Santeri Lukka) 1–1 yv, 31.03 Markus Nenonen 1–2.3. erä: 49.04 Sebok (Tommi Jokinen–Lukka) 2–2 yv, 53.18 Michael Parks (Nenonen–Ville Viitaluoma) 2–3 yv, 55.49 Nenonen (Povorozniouk) 2–4, 59.50 Parks (Manninen) 2–5 tm.Maalivahtien torjunnat: Denis Godla KalPa 8+7+9=24, Mika Järvinen Sport 13+9+9=31.Yleisöä: 2532.1. erä: 7.39 Siim Liivik (Niko Tuhkanen–Toni Hyvärinen) 1–0, 13.19 Sami Lähteenmäki (Matti Kuparinen–Juho Tommila) 1–1 tv.2. erä: 20.31 Lähteenmäki 1–2, 35.04 Jesperi Kotkaniemi 1–3.3. erä: 59.56 Lähteenmäki (Jere Seppälä) 1–4 av.Maalivahtien torjunnat: Juha Järvenpää KooKoo 11+8+4=23, Andreas Bernard Ässät 8+9+12=29.Yleisöä: 3276.1. erä: Maaliton.2. erä: 26.37 Tomas Zaborsky (Niko Mikkola) 1–0.3. erä: 59.21 Jukka Peltola (Kristian Kuusela) 2–0 tm, 59.58 Thomas Nykopp (Juhani Tyrväinen–Teemu Eronen) im 1–2.Maalivahtien torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 3+2+10=15, Atte Engren HIFK 9+10+7=26.Yleisöä: 5010.Seuraavat ottelut: 30.9. SaiPa–Tappara, HIFK–KooKoo, JYP–HPK, TPS–Lukko, Kärpät–Ilves, Pelicans–KalPa, Jukurit–Sport.Jokerit–Spartak 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)Jokerien maalit: Pekka Jormakka 3, Eeli Tolvanen 1, Tommi Huhtala 1.Vitjaz–Torpedo 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)Dinamo Msk–Amur 2–3 (0–0, 1–0, 1–3)M: Juuso Hietanen 0+2, Sakari Salminen 0+1.A: Juha Metsola 29/32 torjuntaa.Naiset, lyhytohjelma: 1) Kailani Crane Australia 58,02 pistettä, 2) Matilda Algotsson Ruotsi 56,91, 3) Nathalie Weinzierl Saksa 55,48, 4) Anna Khnytshenkova Ukraina 55,05, 5) Viveca Lindfors Suomi 53,75, 6) Alexia Paganini Sveitsi 53,59, 7) Isadora Williams Brasilia 53,44, 8) Anne Line Gjersem Norja 50,75.Vapaaohjelma luistellaan lauantaina. Kilpailun kuusi parasta hankkii maapaikan olympiakisoihin.Jäätanssi, lyhyttanssi: 1) Penny Coomes/Nicholas Buckland Britannia 71,79, 2) Kana Muramoto/Chris Reed Japani 62,67, 3) Kavita Lorenz/Joti Polizoakis Saksa 61,09, 4) Allison Reed/Saulius Ambrulevicius Liettua 58,34, 5) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 56,32, 6) Lucie Mysliveckova/Lukas Csolley Slovakia 55,97.Vapaatanssi luistellaan lauantaina. Kisan kuusi parasta paria hankkii maapaikan ensi talven olympialaisiin.Perjantai 29. 9.Päänumerot: 2, 12, 15, 29, 44. Tähtinumerot: 7, 10Voitonjako:5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 446 711,60 e, 5 oikein 94 597,70 e, 4+2 oikein 4 926,90 e, 4+1 oikein 236,10 e, 4 oikein 92,20 e, 3+2 oikein 74,60 e, 2+2 oikein 26,60 e, 3+1 oikein 17,20 e, 3 oikein 13,30 e, 1+2 oikein 13,30 e, 2+1 oikein 8,00 ePerjantai 29. 9.Jokerinumero: 9 2 8 2 5 7 1Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 7 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 ePäiväarvontaOikeat numerot: 1, 5, 6, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 50, 51, 55, 63. Kunkkunumero: 6Ilta-arvontaOikeat numerot: 1, 4, 15, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 45, 52, 58, 60, 61, 66. Kunkkunumero: 32Lauantai 30.9.Yle TV214.00 Pyöräily: Kauden päätöskisa, Helsinki15.40 Suunnistuksen mc: Grindelwald17.15 Käsipallon naisten SM: Dicken-HIFKRuutu+ Urheilu 217.00 Liiga: Jukurit-SportMTV317.00 Ravit: Toto76, ForssaC More Max09.00 F1: Vapaat harj., Malesia12.00 F1: Aika-ajot, Malesia15.00 Ravit: Toto76, Forssa19.00 SHL: Mora-FärjestadC More Sport 109.00 Tennis: ATP 250, Chengdu15.00 Golf: Presidents CupEurosport 111.30 ja 14.00 Superbike: Magny-Cours16.36 Pyöräily: Giro dell’Emilia23.00 MLS: Orlando City-DallasViasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium14.30 Valioliiga: Huddersfield-Tottenham17.00 Valioliiga: Man Utd-Crystal Palace19.30 Valioliiga: Chelsea-Man City21.45 La Liga: Leganés-AtléticoViasat Fotboll17.15 La Liga: Sevilla-Málaga19.30 La Liga: Levante-AlavésViasat Urheilu10.00 F1-veneet: Aika-ajot, Liuzhou14.00 La Liga: Deportivo-Getafe18.00 Ligue 1: PSG-Bordeaux21.45 Serie A: Genoa-Bologna23.45 World Boxing Super Series: Briedis-PerezViasat Sport19.00 Serie A: Udinese-SampdoriaViasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey23.00 NHL Preseason: Pittsburgh-ColumbusViasat Golf14.00 European Tour: British Masters03.00 LPGA Tour: New Zealand Women’s Open