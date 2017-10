Päivän lehti 30.10.2017

Maanantain elokuvia

Rion yö ★★



(Suomi 1951) Merimiehet (mm. Leif Wager) pörräävät Carmenin kimpussa Rion yössä. Ville Salmisen musiikkielokuva sai inspiraationsa Unto Koskelan runosta Kuubalainen serenadi. TV1 klo 13.25



EDtv ★★★



(USA 1999) Tavis Ed (Matthew McConaughey) saa enemmän kuin vartin julkisuutta, kun tosi-tv-ohjelma seuraa hänen elämäänsä vuorokauden ympäri. Ron Howardin satiiri on nyt ajankohtaisempi kuin ilmestyessään. (K7) TV5 klo 21.00



Tosi valheita ★



(USA 1994) Sala-agentti (Arnold Schwarzenegger) nöyryyttää vaimoaan saatuaan tietää valeagentin vikitelleen tätä. James Cameronin toimintakomedia kuvaa sukupuolten välistä sotaa tympeästi. (K16) Sub klo 21.00



Keinottelua ★★



(USA 2012) Jättivelat painavat keinottelijaa (Richard Gere), joka pettää vaimoaan. Jännäri ei tarjoa mitään uutta. (K16) Hero klo 21.00