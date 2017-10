Päivän lehti 30.10.2017

Kelan kuntoutuspsykoterapiat on jätettävä sote-uudistuksen ulkopuolelle

Ammateissa,

kuntoutuspsykoterapiat on rinnastettava työterveyshuoltoon ja jätettävä sote-uudistuksen ulkopuolelle samalla tavalla kuin työterveyshuolto. Kuntoutus­psykoterapian tavoitteena on työ- ja opiskelukyvyn palautuminen tai uhkaavien psyykkisten ongelmien selvittäminen. Se on tarkoitettu samalla tavalla opiskelu- ja työikäisten psyykkisistä syistä johtuvan työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen kuin työterveyshuolto.on vuosikymmenien kuluessa kehittynyt hyvin toimiva hallinnollinen järjestelmä ja asiantuntemus kuntoutuspsykoterapian tarpeen arvioimiseen yksilöllisesti. Erikoislääkärit eli psykiatrit ja työterveyslääkärit, joiden lähete vaaditaan kuntoutuspsykoterapian hakemiseen, tuntevat järjestelmän, osaavat käyttää sitä ja ­ohjata psykoterapian tarpeessa olevan ja siitä hyötyvän työn­tekijän tai opiskelijan eteenpäin. Asiantuntijalääkärit Kelassa tekevät kuntoutuspäätöksen.kustantavat merkittävän osan psykoterapian kuluista itse. Kelan korvaus harvoin kattaa koko psykoterapiakäynnin maksua. Potilaiden omavastuuosuus on huomattava panos psykotera­piaan. Suomen psykologiliiton tutkimusten mukaan se oli keskimäärin 20 euroa käyntiä kohden eli noin 25 prosenttia käynnin kustannuksista. Psykoterapiakuntoutus on todettu erittäin tulokselliseksi.Kuntoutuspsykoterapiat on jätettävä Kelan järjestettäviksi myös siitä syystä, että nykyi­sestä järjestelmästä on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken eläkeuudistuksen yhteydessä. Järjestelmän muuttaminen vaatii käsitykseni mukaan uuden sopimisen työmarkkinaosapuolten kanssa. Hyvän psyyk­kisen kuntoutuksen järjestäminen katsottiin ehdoksi, joka omalta osaltaan turvaa työn­tekijöiden jaksamisen eläk­keelle saakka.Tämä on erittäin tärkeää, koska työelämän vaatimukset ovat muuttuneet ja muuttunevat yhä enemmän erilaisia psykologisia kykyjä ja psyykkistä kapasiteettia vaativiksi: esimerkiksi informaatiokuormitus tuo vaatimuksia muistamiselle ja laajojen asiakokonaisuuksien hallinnalle sekä nopealle päätöksentekokyvylle.joissa työn kohteena on toinen ihminen, puolestaan korostuu vaatimus työntekijän emotionaalisen ja affektiivisen eli tunne-elämän kapasiteetin säilyttämisestä.Tällaisia ovat esimer­kiksi opettajan ja sosiaalityön­tekijän työt sekä monet terveyden­huollon ammatit. Työkyvyttömyysjaksot voivat näissä ammateissa olla pitkiä, koska työssä tarvittavan emotionaalisen kapasiteetin palautuminen ei tapahdu hetkessä.Kelan kuntoutuspsykotera­pioiden rinnalle tarvitaan muita, maakuntien järjestämiä psykoterapiapalveluja.