Elvytyskielto aiheuttaa valtavasti väärinkäsityksiä, kun edes kaikki terveydenhoidon ammattilaiset eivät ole varmoja sen merkityksestä – ”Se ei ole muun hoidon rajaus”

Päivän lehti 30.10.2017

Elvytyskielto aiheuttaa valtavasti väärinkäsityksiä, kun edes kaikki terveydenhoidon ammattilaiset eivät ole v

Elvytyskieltoon

Elvytyskielto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ylilääkäri

Potilaan

Sosiaali- ja terveysalan

Käypä hoito