Päivän lehti 30.10.2017

Elokuva on tunnetta – myös Tuntematon sotilas

AAMULEHTI

SAVON SANOMAT

analysoi Tuntematon sotilas -elokuvan tehtävää.”Sodan kauheuden näyttämisellä valkokankaalla koetaan olevan jonkinlainen katarttinen kasvatusarvo: kun näet sodan kamaluuden kankaalla, et itse tule aloittaneeksi sotia, etkä lähde taistelemaan muiden sotiin. Kumpikin olettamus on väärä.””Taiteen tehtävä ei ole kasvattaa rauhaan eikä mihinkään muuhunkaan. Taiteen tehtävä on kertoa tarinoita ja synnyttää tunteita. Joskus tarinat ja tunteet vahvistavat ihmisen rauhantahtoa, yleensä eivät – eivät ainakaan silloin kun tätä taiteessa ohjelmallisesti yritetään.”” Tuntematon sotilas on hyvä tarina. Se on taideteos sodasta, kuten Väinö Linna toteaa Panu Rajalan kirjoittamassa Päämäärä Tuntematon -näytelmässä.””Taiteen kertomat tarinat ovat aivoille selkeämmiksi hiottuja, paremmin jäsentyviä paketteja olemassaolosta kuin pirstaleinen, joka suuntaan sattumanvaraisesti räjähtelevä todellisuus.””Siksi Linnakaan ei kertonut Tuntemattomassa sotilaassa juuri niistä taisteluista, jotka Rokan esikuva Viljami Pylkäs soti jatkosodassa. Linna kehitti niiden pohjalta myyttisen väijytyksen keskelle lumihankea ja vielä pienensi kaatuneiden venäläisten määrää siitä ruumiskasasta, jonka Pylkäs oikeasti sai aikaan.””Sotaelokuvan tekijä ilmoittaa usein myös pyrkivänsä valkokankaalla mahdollisimman täydelliseen realistisuuteen. Tämäkin on turhaa puhetta.””Kun joku ohjaa 30 vuoden päästä Tuntemattoman sotilaan neljännen kerran elokuvaksi, toivottavasti hän jättää kasvatus- ja realismipuheet väliin ja ­keskittyy siihen, mitä elokuva Fullerin mukaan on: Rakkautta. Vihaa. Toimintaa. Väkivaltaa. Kuolemaa. Yhdellä sanalla: tunnetta."povaa, että Aku Louhimiehen ohjaamasta uudesta Tuntemattomasta sotilaasta voi odottaa vuoden katsotuinta elokuvaa.”Etukäteen on keskusteltu paljon siitä, onko kolmannen elokuvaversion tekeminen Väinö Linnan klassikkoromaanista tarpeellista. Kriitikot ovat antaneet oman vastauksensa: valtaosa on kehunut tai jopa ylistänyt Louhimiehen teosta.””Louhimiehen Tuntematon edustaa jatkuvuutta mutta lisää tulkintaan nyky­ajan painotuksia. Kotirintaman ja naisten osuutta on kasvatettu kontrastina sotilaiden kohtaloille.””Elokuva on uskollinen Linnan näkemykselle sodan mielettömyydestä. Linna vastusti sotaa, mutta puolusti suomalaista sotilasta. Kirjailijan isänmaallisuus oli monivivahteista. Hänen sankariensa asiallisten hommien hoitamisessa piirtyi myös kansakunnan tuleva rakennustyö.””Uusi versio puoltaa paikkaansa myös siksi, että elokuvakerronta ja tekniikka ovat kehittyneet muutamassa vuosi­kymmenessä valtavin harppauksin.”