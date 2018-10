Päivän lehti 30.10.2018

Tunnelmallisessa luontodokumentissa näyttelijä Judi Dench lausuu Shakespearen sonetteja ja vie retkelle metsää

Britti­näyttelijä Judi Den­chillä on kaksi suurta rakkautta, joista toinen on Shakes­peare. Kuusi­kymmen­vuotisen uransa aikana Dench on esiin­tynyt yli kolmessa­kymme­nessä Shakes­pearen näytelmässä. Dame Judin toinen rakkaus on puut.