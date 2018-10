Päivän lehti 30.10.2018

Gospel-musiikkia Yhdysvalloista

Gospel-yhtye The Blind Boys of Alabama perustettiin sokeille mustaihoisille lapsille tarkoitetussa koulussa vuonna 1939. Pääosin hengellistä musiikkia esittävä yhtye on lähes 80-vuotisen uransa aikana voittanut viisi Grammy-palkintoa ja esiintynyt mm. Valkoisessa talossa.