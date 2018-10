Löysimme J. Karjalaisen laulussa esiintyvän mystisen kasvinkeräilijän perheen – Lue vuonna 1912 syntyneen virolahtelaistytön erikoinen tarina

Päivän lehti 30.10.2018

Löysimme J. Karjalaisen laulussa esiintyvän mystisen kasvinkeräilijän perheen – Lue vuonna 1912 syntyneen viro

Marja Laine on hassussa tilanteessa. Hänen edesmenneestä äidistään, Sirkka Lautamiehestä, on yhtäkkiä tullut kuuluisa. ”Koko Virolahti puhuu tästä”, Laine kertoo häkeltyneenä. Syy on J. Karjalaisen.