Päivän lehti 30.10.2019

Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin enemmän luovia ideoita

Osallistuva budjetointi on käynnissä Helsingissä. Se on hieno askel kohti demokraattisempaa ja asukaslähtöisempää kaupunkia. Prosessista opitaan, ja seuraava kierros on jo astetta kehittyneempi.