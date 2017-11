Päivän lehti 30.11.2017

Arkkipiispaa valitseva kirkko on tienhaarassa

mukaan evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalissa kyse on pitkälti kirkon tulevaisuudesta.”Luterilainen kirkko on tienhaarassa, jossa sen pitää valita, lähteekö se kulkemaan liberaalia vai vanhoillista polkua.””Valitseepa se kumman tahansa, sen pitää raivata maastoa niin, että polut jossain määrin yhtyvät: arkkipiispa ei voi olla pelkästään toisen suuntauksen johtaja, sillä molemmilla on vankka kannattajakuntansa. Luterilainen kirkko tarvitsee molempien pysymistä mukana.””Arkkipiispaehdokkaista neljä on miehiä, vain yksi nainen. Onneksi edes yksi, sillä luterilaisen kirkon tasa-arvotilanne on surkea. Irja Askolan jäätyä eläkkeelle naispiispoja ei ole yhtään, ja kirkkoherroistakin lähes yhdeksän kymmenestä on miehiä. Kirkon tilaisuuksissa naiset ovat usein enemmistönä.””Lähinnä häpeällistä on, että luterilaisen kirkon viroista puhuttaessa yhä edelleen ylipäätään joudutaan puhumaan miehistä ja naisista.”toteaa, että toiselle kaudelle pyrkivä Sauli Niinistö on pitänyt suosikkiasemansa presidentinvaaleissa nyt vaalitenttien alettuakin.”Presidentinvaalipaneelit on käyty kiitettävästi presidentin valtaoikeuksiin mahtuvan asiakokonaisuuden sisällä. Kiusaus ulottaa kampanjat syvälliseen arvokeskusteluun maan ja taivaan väliltä voi kuitenkin käydä ylivoimaiseksi.””Kaksi kuukautta on Niinistön kilpailijoille tuskien taivalta kerätä kannatusta ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiakokonaisuudesta, jossa äänestäjät ovat vahvasti nykylinjan takana.”luonnehtii presidenttikisaa aneemiseksi.”Kolmen vaalitentin jälkeen näyttää siltä, että Niinistön haastajien pitäisi merkittävästi parantaa otteitaan, jos joku heistä mielii päästä edes toiselle kierrokselle.””Niinistön haastajien kannattaisi ­herätä, sillä Suomen tarina jatkuu myös Niinistön kauden tai kausien jälkeen, joten kaikissa tapauksissa nyt olisi oiva hetki osoittaa valtiojohtajalta vaadittuja tai­toja.”kirjoittaa valtioneuvoston aikeesta teettää selvitys terveellisen ravitsemuksen ohjauskeinoista.”Jo nyt tiedetään, että tarkasteluun nousevat ainakin epäterveellisen ruuan haittavero tai arvonlisäveron korotus. Molemmilla tavoilla kuluttajat joutuisivat maksamaan enemmän elintarvikkeista, joissa on runsaasti sokeria, kovia rasvoja ja suolaa.””Epäterveellisen ruuan haittavero on hyvä keino vaikuttaa ostopäätöksiin. Ainakin se toimii niillä kuluttajilla, joilla ruokamenoihin kuluu iso osa tuloista. Lisäksi terveellisistä ruuista pitäisi tehdä houkuttelevampia.”