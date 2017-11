Päivän lehti 30.11.2017

”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo” on tutkitusti totta

ilo todella on kaksinkertainen ilo. Mukavista kokemuksista kertominen lisää niistä saatua hyvää mieltä, kertoo Journal of Social and Personal Relationships -lehdessä vuonna 2012 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus. Ilonaiheistaan läheiselleen kertoneet olivat tyytyväisempiä, onnellisempia ja elinvoimaisempia kuin ne, jotka oli ohjeistettu vain kirjaamaan asioita päiväkirjaan.Sillä on väliä, kenelle asioitaan jakaa. Väärä ihminen voi kuitata ihanan jutun olankohautuksella. Tutkimuksessa koehenkilöt kertoivat ilonaiheistaan läheiselle ystävälleen tai rakastetulleen, jolta saatu kannustava ja innostunut vastakaiku lisäsi myönteistä vaikutusta.Yhteinen kokemus tuntuu voimakkaammalta – vaikka toinen olisi tuiki tuntematon ja kaikki tapahtuisi hiljaisuudessa. Näin kertoo Yalen yliopiston tutkimus vuodelta 2014. Toisen läsnäolo ja jaettu tarkkaavaisuus saa meidät terästämään aistejamme ja syventymään kokemukseen. Miellyttävästä asiasta tulee mukavampi, epämiellyttävästä entistäkin ikävämpi.Niin sanotut huippukokemukset eivät aina tunnu jälkeenpäin niin ihanilta kuin ihmiset odottavat. Harvardin tutkijoiden mukaan ilo voi hiipua, jos poikkeuksellisen elämyksen on kokenut yksin eikä sitä pystykään jakamaan muiden kanssa.Jaettu kipu on sosiaalista liimaa. Saman tuskan läpikäyminen yhdistää ja lisää yhteistyöhalua, kertoo vuonna 2014 Psychological Science -lehdessä julkaistu australialaistutkimus. Fyysisesti tukalia tehtäviä yhdessä suorittaneet kokivat vahvempaa yhteenkuuluvuutta kuin lempeämpiä tehtäviä saaneet. Tämä voi selittää esimerkiksi joukkueurheilussa tai armeijassa syntyvää ryhmähenkeä.