Päivän lehti 30.11.2017

Mielipidesivu täyttää 40 vuotta – ensimmäisellä sivulla oltiin huolissaan, kun metsät häviävät ja raiskiot kas

Hakkuut veivät puolukkakankaat

Metsä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1977-11-30/17

Potilailta vaadittiin hyviä hermoja

Potilaita

https://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1977-11-30/17

Kodin ja koulun yhteistyö hämmensi

Niissä

https://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1977-11-30/17

ei vastaa niin kuin sinne huudetaan. Ei ole nimittäin kohta metsiä jotka vastaisivat.Tänä syksynä jäi puolukka­sato Ylä-Savon ja Kainuun ­alueella noin puoleen viime­syksyisestä. Etsiessäni entisiltä marjamailta näitä luonnontuotteita minua kohtasi suorastaan järkyttävä näky: kaikin puolin riistarikkaat, marjaiset mäntykankaat oli pyyhkäisty matalaksi ja sen jälkeen myl­lerretty maapohja ylösalaisin.Toisena tai kolmantena kesänä tästä eteenpäin raiskiot kasvavat horsmaa, jolle aion antaa nimeksi ”metsähallituksen kansalliskukka”.Olen seurannut muun muassa HS:n palstoilla käytyä kansallispuisto- ja luonnonsuojelukeskustelua. Varmaa on minusta, että kunnioitettavan tietävät metsäalan ammatti-ihmiset eivät ole itsekään täysin selvillä siitä, minkälaisen katastrofin he vielä saavat aikaan näillä rajuilla luontoa vahingoittavilla menettelyillään.juoksutetaan pai­kasta toiseen, puheluita siir­rellään pöydiltä toisille kunnes soittaja lopulta huomaa jääneensä täydelliseen mykkyyteen: luuri on unohdettu pöydälle makaamaan palkannauttijan lähdettyä ehkä kahville tai tupakalle. Mahdotonta ei myös ole, että työtoveri on osunut paikalle juttuineen ja juomineen.tilaisuuksissa, joita ekaluokkalaisten vanhemmille on järjestetty, on tähdennetty yhteistyötä. Mutta kun sitä tar­kemmin kysyy, tulos on, että koululle voi soittaa väli­tuntien aikana tai sitten – jos on tarpeeksi härs­ki häiritäkseen ih­mistä vapaa-ajallaan – opettajalle kotiin. Mutta eihän se ole yhteistyötä!