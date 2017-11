Psykologi neuvoo yksinkertaisen ohjelman, josta on hyötyä painetilanteissa –”Paine on parhaimmillaan tehokas voimavara”

Päivän lehti 30.11.2017

Psykologi neuvoo yksinkertaisen ohjelman, josta on hyötyä painetilanteissa –”Paine on parhaimmillaan tehokas v

Östersund

Huippu-urheilijan

Ronkainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ronkaisen

”Paine on parhaimmillaan tehokas voimavara, koska se skarppaa ihmistä.”

Menetyspaineissa

”Jos mieli pyörii koko ajan tuloksissa ja urheilussa, silloin on hälytystila päällä. Psyykkinen hyvinvointi on suoraan yhteydessä nukkumiseen.”

Millaisia