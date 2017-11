Päivän lehti 30.11.2017

Tuloksia, rahapelejä ja TV-urheilua

Ampumahiihto

Jääkiekko

Keilailu

Koripallo

Lentopallo

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelit

TV-urheilu

Östersund, Ruotsi. Ampumahiihdon naisten maailmancupin kilpailu 1/22:15 km: 1) Nadezhda Skardino Valko-Venäjä 42.57,4 (0 sakkominuuttia), 2) Synnöve Solemdal Norja –2,9 sekuntia jäljessä (0), 3) Juliia Dzhima Ukraina –12,0 (0), 4) Valj Semerenko Ukraina –30,1 (0), 5) Paulina Fialkova Slovakia –32,2 (1), 6) Mona Brorsson Ruotsi –49,6 (0), 7) Eva Puskaricikova Tshekki –1.08,6 (0), 8) Justine Braisaz Ranska –1.10,0 (2), 9) Julia Ransom Kanada –1.18,4 (0), 10) Marte Olsbu Norja –1.21,7 (2),11) Kaisa Mäkäräinen Suomi –1.35,4 (1+0+2+0),...18) Mari Laukkanen Suomi –2.10,3 (0+0+0+2), 78) Suvi Minkkinen Suomi –6.47,3 (0+1+0+1), 84) Sanna Markkanen Suomi –7.06,9 (0+1+0+1).(1–0, 0–1, 3–2)1. erä: 18.43 Juha-Pekka Haataja (Joonas Rask–Thomas Nykopp) 1–0 yv.Jäähyt: 16.52 Otto Koivula Ilves 2 min.2. erä: 39.14 Eemeli Suomi (Mark Flood–Juhani Tamminen) 1–1 yv.Jäähyt: 27.10 Mika Partanen HIFK 2 min, 37.46 Lennart Petrell HIFK 2 min.3. erä: 41.11 Juha-Pekka Haataja (Micke-Max Åsten–Juuso Salmi) 2–1, 44.17 Juhani Tamminen (Valtteri Viljanen–Juuso Pulli) 2–2, 46.04 Eemeli Suomi (Sami Sandell–Mark Flood) 2–3 yv., 55.12 Miro Heiskanen (Jarkko Malinen–Juha-Pekka Haataja) 3–3, 59.14 Ryan O'Connor (Patrik Karlsson–Erik Thorell) 4–3.Jäähyt: 45.21 Thomas Nykopp HIFK 2 min. Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min=6 min, Ilves 1x2 min=2 min.Maalivahtien torjunnat: Atte Engren HIFK 8+17+8=33 Riku Helenius Ilves 6+6+4=16 (pois: 59.43–59.58)Yleisöä: 5622.(1–1, 3–0, 1–1)RoKi–SaPKo 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)K-Vantaa–LeKi 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)Espoo United–TuTo Hockey 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)IPK–KeuPa HT 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)Ketterä–Jokipojat 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)Lokomotiv–Barys 5–0 (3–0, 2–0, 0–0)Ak Bars–Salavat 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)Jokerit–Amur ja. 4–5 (1–2, 2–2, 1–0, 0–1)Jokerien maalit: Peter Regin, Mika Niemi, Tommi Huhtala, Antti Pihlstörm, Ryan Zapolski 14/19 torjuntaa.TsSKA–Kunlun 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)SKA–Avangard 3–2 (1–1, 2–0, 0–1)Miehet, parikilpailun mitalipelit, välierät: USA (Chris Barnes, Tommy Jones)–Suomi (Petteri Salonen, Niko Oksanen) 415–372. Salonen keilasi 213 ja Oksanen 159 pistettä.Hongkong (Lau Kwun-ho, Eric Tseng)–Japani (Takuya Miyazawa, Shota Kouki) 415–405. Loppuottelu: USA–Hongkong 420–409.Loppujärjestys: 1) USA, 2) Hongkong, 3) Suomi ja Japani.Naiset, parikilpailu, 2x6 sarjaa: 1) Malesia (Li Jane Sin, Shalin Zulkifli) 2575 pistettä, keskiarvo 214,6, 2) USA (Danielle McEwan, Kelly Kulick) 2549, ka. 212,4, 3) Etelä-Korea (Dawun Jung, Kim Moon-jeong) 2544, ka. 212,0, 4) USA (Josie Barnes, Shannon O'Keefe) 2516, ka. 209,7, ...34) Suomi (Elice Piksilä, Heidi Manninen) 2329, ka. 194,1, ...45) Suomi (Petra Eriksson-Sola, Marjo Hirvonen) 2267, ka. 188,9, ...57) Suomi (Eliisa Hiltunen, Sanna Pasanen) 2199, ka. 183,3.Loppuottelu: Malesia–Etelä-Korea 397–454.Loppujärjestys: 1) Etelä-Korea, 2) Malesia, 3) USA ja USA.FoA–Espoo Basket Team 78–81 (30–36)PeKa–Ponteva 72–75 (35–43)Vimpeli–Kouvottaret 67–72 (38–28)Catz–Helmi Basket 81–41 (49–14)Espoo United–KTP-Basket 94–90 (51–38), Kataja–BC Nokia 99–76 (35–38), Kouvot–Korihait 105–67 (57–26), Kauhajoki–Vilpas 85–73 (40–44), Pyrintö Tre–Kobrat 106–94 (52–32)Hurrikaani–Loimu 3–1 (20–25, 25–18, 25–12, 25–16)1. lähtö, lv 2100 m 2-vuotiaat: 1) Mr Big Star/Mika Forss 18,8 (1,63), 2) Arctic Elsa 18,2 (13,64).3) Big Sexy Deli 19,6 (50,92).4) Knows Lucia 19,9 (33,94).poissa: 3, 5. Toto (1-7-8): 1,63 1,23-2,16-2,88 6,62.2. lähtö, sh 2100 m: 1) Liito Rols/Tapio Perttunen 34,9 x (4,66), 2) Satinkuti 35,8 (2,56).3) Puksin Poika 34,9 (16,25).4) Viiritär 36,0 (43,76).poissa: 9. Toto (6-1-5): 4,66 1,55-2,09-2,64 5,19.3. lähtö, lv 2100 m Nuorten Sarja - Kolmivuotislähtö: 1) Playful Thoughts/Jukka Torvinen 17,5 (19,53), 2) Magic From Heaven 17,6 (30,12).3) Stonecapes Quantum 17,6 (16,16).4) Sahara Preacherman 17,8 (8,62).poissa: 2, 6, 7. Toto (1-8-9): 19,53 4,15-10,09-3,46 71,47.4. lähtö, Toto65-1, lv 1609 m: 1) Arctic Shot/Antti Teivainen 14,7a (4,33), 2) Stanley Savage 15,0a (17,22).3) Pension Killer 15,0a (29,56).4) Dennis Boko 15,0a (10,75).poissa: 8. Toto (2-1-7): 4,33 1,79-2,80-3,65 15,33.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Ravituuli/Tapio Perttunen 29,2 (5,18), 2) Pimukka 28,9 (9,4).3) Varoitus 29,7 (6,46).4) Villihiisi 29,9 (69,96). Toto (6-10-2): 5,18 2,19-3,68-2,50 22,34.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m Criollo Top Stakes -karsinta: 1) Valnes Gary/Ari Moilanen 15,3a (6,1), 2) Ripasso Classico 15,5a x (17,62).3) Callela Kailash 15,8a (23,56).4) Beatboxer 15,8a (5,98).poissa: 5, 12. Toto (10-8-7): 6,10 2,43-6,51-5,20 53,96. Toto4 voitto-osuus: 8,90.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) Club Nord Star/Tapio Perttunen 17,4 (13,43), 2) Fakir Victory 17,2 (4,22).3) Joe Di Maggio 17,3 x (4,76).4) Ranch Morrison 17,9 (30,82).poissa: 1, 2. Toto (7-10-9): 13,43 2,77-1,54-2,14 14,19. Toto4 voitto-osuus: 59,20. Troikka: 170,19.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Better Boss/Mika Forss 16,8a x (3,61), 2) Daddy Boy 16,9a (3,47).3) Embracer 17,1a (58,66).4) Get Going Ginny 17,1a (97,1).poissa: 9. Toto (3-10-7): 3,61 1,78-1,88-10,25 6,34. Toto4 voitto-osuus: 92,10.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Ranch Pop Up/Iikka Nurmonen 16,0a (3,42), 2) Johnny Flame 16,3a (11,78).3) Kiikku's Mikael 16,5a (19,18).4) Black Maya 16,5a (13,16).poissa: 5. Toto (12-3-7): 3,42 1,83-3,18-4,01 16,27.Classic–Happee 10–2 (2–0, 6–0, 2–2)EräViikingit–Indians 6–5 (1–0, 4–2, 1–3): Oikeat numerot: 4, 6, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 40, 42, 43, 49, 53, 54, 58, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 42Oikeat numerot: 1, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 28, 32, 34, 41, 49, 52, 58, 59, 61, 64, 69. Kunkkunumero: 25Päänumerot: 17, 21, 24, 27, 31, 38Vikingnumero: 8. Plusnumero: 30Jokerinumero: 8 2 8 4 8 9 8: 18.15 Ampumahiihdon mc: M 20 km, Östersund19.00 Ravit: Toto4, Lahti20.00 SHL: Växjö-Luulaja19.30 PGA Tour: Hero World Challenge22.30 Copa del Rey: Valencia-Zaragoza03.25 NFL: Dallas-Washington21.30 Koripallon Euroliiga: Baskonia Vitoria-Fenerbahce03.05 NHL: Nashville-Vancouver04.05 NHL: Edmonton-Toronto03.05 NHL: Minnesota-Vegas02.05 NHL: Washington-Los Angeles08.30 ja 12.30 European Tour: Mauritius Open. 04.30 European Tour: Australian PGA Championship