Päivän lehti 30.11.2019

Kirjassaan Mengelen patologina Auschwitzissa Miklós Nyiszli tuomitsee Josef Mengelen rikollisen toiminnan

Jukka Petäjä totesi Miklós Nyiszlin kirjan Mengelen patologina Auschwitzissa arvostelussa (HS Kulttuuri 18.11.), että Nyiszlin muistelmat puuttuvat Kremerin teoksesta Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their work, 2002.