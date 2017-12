Päivän lehti 30.12.2017

Yle: Kokoomuksen ja Sdp:n kannatus vähentynyt, sinisten kasvanut

Kokoomus on edelleen Suomen suosituin puolue, mutta se on menettänyt kannatuksestaan 2,5 prosenttiyksikköä marraskuun mittaukseen verrattuna, paljastaa Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely. Kysely tehtiin 29.11.–27.12.2017. Kokoomuksen kannatus on kyselyn mukaan nyt 19,8 prosenttia.