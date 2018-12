Päivän lehti 30.12.2018

Puistomaisema vaihtuu talon seinään Martinlaaksossa

Martinlaakso on rakennettu aluerakentamissopimuksella, missä asukkaiden maksettavaksi on pantu myös sinne rakennettava infra. Neliöhinnassa eriteltiin esimerkiksi puiston osuus. Nyt tuo puisto on muisto, kun täydennysrakentaminen vie myös aikoinaan istutetut bulevardit.