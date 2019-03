Päivän lehti 31.3.2019

Nyt tehdään rötypaikka! Jätä pihan nurkasta heinät ja luonnonkukat niittämättä

Kotipuutarhurilla on taimet kasvamassa keittiön ikkunalaudalla mutta ajatukset jo pihalla. Ja mitä siellä pihalla tapahtuu tänä vuonna, sitä kysyimme asiantuntijoilta. He kaikki korostavat, että näin ilmastonmuutoksen aikana on suosittua palata takaisin perusasioihin.