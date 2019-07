Päivän lehti 31.7.2019

Niityt pitäisi niittää vasta syksyllä

Keskikesän pyöräretkien suurimpia elämyksiä on niittykasviemme kukinta ojien pientareilla. Myös pettymys on suuri, kun ihastusta herättäneitten kasvien tilalla on seuraavalla retkellä enää vain niitetty sänki. Kannatan lämpimästi Risto Ihamuotilan esittämiä ajatuksia (HS Mielipide 23.7.).