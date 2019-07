Päivän lehti 31.7.2019

Suomessa sävelasteikossa käytetään sävelnimeä h

Perjantaina 19. heinäkuuta sivulla B 11 kerrottiin virheellisesti, että sävelasteikko on c, d, e, f, g, a , b, c. Suomenkielisessä käytännössä sävelen b sijalla käytetään sävelnimeä h.