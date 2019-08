Päivän lehti 31.8.2019

Pikku Prinssi

Oscar-ehdokas Mark Osborne on ohjannut ensimmäisen animaatioelokuvan Antoine de Saint-Exupéryn kirjasta Pikku Prinssi. Elokuvan keskiössä on pikku tyttö, jolle naapurin lentäjä esittelee maailman, jossa kaikki on mahdollista.