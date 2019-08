Päivän lehti 31.8.2019

Kroonista kipua hoidetaan hoitosuositusten mukaan

Kivunhoidosta ja etenkin opioidien käytöstä kroonisen kivun hoidossa on käyty vilkasta keskustelua. On virinnyt ”kipukapina”. Yhdysvalloissa on käynnissä opioidikriisi. Vuonna 2017 maassa kuoli opioideihin liki 70 000 ihmistä, enemmän kuin liikenteessä.