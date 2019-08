Oppositio osoittaa lauantaina mieltään Moskovassa – tälläkin kertaa kiinni otettuja laskee ja auttaa OVD-info-järjestö

Päivän lehti 31.8.2019

Oppositio osoittaa lauantaina mieltään Moskovassa – tälläkin kertaa kiinni otettuja laskee ja auttaa OVD-info-

Moskova Kaupungista on valittu ja varustettu riittävän iso tila. Henkilökunnalle ja vapaaehtoisille on jaettu tehtävät, työvuorot ja istumapaikat. Asianajajat on hälytetty valmiuteen.