Päivän lehti 31.8.2019

Putin ja muut alueen johtajat seuraavat nyt Kirgisiaa, jossa tarkkaan käsikirjoitettu vallansiirto meni pielee

Keski-Aasiassa sijaitsevassa Kirgisiassa on ollut vilkas elokuu. Se on saattanut mennä useimmilta tosin ohi, kun tässä on ollut kaikenlaista muutakin ihan riittävästi.