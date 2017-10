Päivän lehti 31.10.2017

Tapahtumia tiistaina 31. lokakuuta

Konsertit

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keikat

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Minnenyt.fi

Satoja menovinkkejä verkossa.

Leoš Janáčekin ooppera. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–99 e.Uusi paviljonki (Läntinen Koulu­polku 3, Kauniainen) klo 19 Quattro e quattro – Suomi on ruotsalainen? Long Island String Quartet ja Meta4. Konsertin esittelee ja juontaa professori Eero Tarasti. Liput 28,50 e ja 17,50 e.Säveltäjä-muusikko-artisti Hugh Sheehanin maisterikonsertti Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmästä. Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13) klo 19.30. Vapaa pääsy.Suomi 100 -yhteiskonsertissa esiintyvät Helsingin Balalaikkaorkesteri ja Helsingin yliopiston musiikkiseuran kamarikuoro. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 10,50 ja 13,50 e.Musiikkikoulu juhlistaa 40-vuotista taivaltaan. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.Säkeitä Johanna Kärkkäisen esikoisrunokokoelmasta, musiikkia mm. Henry Purcellilta ja Johan Sebastian Bachilta sekä Artturi Röngän huilu-pianoteoksen kantaesitys. Johanna Kärkkäinen, runot, huilu, Artturi Rönkä, piano, Sampo Kasurinen, sopraanosaksofoni, ja Suvi Olavinen, lausunta. Kallion kirkko, Ackté-klubi (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 15 e.Showkonsertti juhlistaa taiteilijan 35-vuotista uraa. Hittejä, taikuutta, burleskia. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 29,50 e.Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 20. Liput 10 e.Helsingin poliisisoittokunta solistinaan Maria Ylipää. Musiikkia muun muassa Jean Sibeliukselta, Aarre Merikannolta ja Anssi Tikanmäeltä. Tilaisuuden juontaa Arvi Lind. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 9 ja 14 e.Espoon musiikkiopiston kamarimusiikki­yhtyeet. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18.30. Vapaa pääsy.Vantaan musiikkiopiston opettajat Kati Fehér, huilu, Timo Suominen, kitara, Kirsi Ruotsala, viulu, Kimmo Ruotsala, piano, Mari Karjalainen, laulu, ja Marjaana Merikanto, piano. Lummesali (Lummetie 4, Vantaa) klo 18.30. Vapaa pääsy.Etnosoi! täyttää 30 vuotta. Duo Javier Sánchez Pérez, basso, ja Lotta Pitkänen, viulu. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 18. Vapaa pääsy.Swing Memories Rytmiorkesteri Sextet solistinaan Pekka Lumme. Roihuvuoren palvelukeskus (Kettutie 8) klo 14–15. Vapaa pääsy.Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 20 e.Helmi Levyt -ilta. Dj Arwi Lind. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 19.30. Vapaa pääsy.Staili jengi skulaa slangibiisien parhaita. Mukana Tuomari Nurmio, Harri Saksala, Olli Anikari, Tuija Rantalainen, Jussi Raittinen ja Slangibändi. Kulttuuritehdas Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 18. Liput 12 e.Roots Tuesday -klubi. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.Kirjasto 10 (Elielinaukio 2 G) klo 19. Vapaa pääsy.Metro­polian Musiikin opiskelijayhtye esiintyy johtajanaan Antti Rissanen, pasuuna. Galleria-sali (sisäpiha, Hämeentie 133) klo 19. Vapaa pääsy.Alexi Tuomarila, flyygeli, Jonne Taavitsainen, rummut, ja Joonas Tuuri, kontrabasso. Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2) klo 19. Liput 8, 10 ja 15 e.Oblivia-ryh­mä, Esitystaiteen keskus (Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1) klo 15. Liput 5 ja 10 e.Svenska Teatern, suuri näyttämö (Pohjois­esplanadi 2) klo 12 ja 19. Liput 23,50–41,50 e.Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18) klo 19. Liput 14 ja 28 e.Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–47 e.Kom-teatteri, aula (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15, 20 ja 25 e.Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 25 ja 28 e.Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13 ja 19. Liput 36,50–78 e.Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17–34 e.Espoon kaupunginteatteri (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 13. Liput 18, 33 ja 36 e.Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19 (ennakko). Liput 22–44 e.Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 16, 24 ja 30 e.Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 33 e.Ham Helsingin taidemuseo (Eteläinen rautatiekatu 8) klo 19 (lm). Liput 15 ja 25 e.Kulttuuriareena Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) klo 19. Liput 12 ja 20 e.Klo 13.30 Yösyöttö (Suomi 2017). Vauvakino. O: Marja Pyykkö. Klo 15.15 Yösyöttö (Suomi 2017). O: Marja Pyykkö. Klo 17 Queen Kelly (USA 1929). O: Erich von Stroheim. K-7. Klo 19 400 kepposta (Ranska 1959). O: François Truffaut. Klo 21 Turkkilainen namu (Alankomaat 1973). O: Paul Verhoeven. K-18. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 ja 12 e.Lasse Lehtinen kertoo elämäkertakirjastaan Tanner - itsenäisen Suomen mies, joka kertoo Väinö Tannerin julkisesta ja yksityisestä elämästä. Espoon kulttuurikeskus, kahvio (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.Keskustellaan kirjasta In transit. Käpylän kirjasto (Väinölänkatu 5) klo 18. Vapaa pääsy.Keskustelunaiheena uusi romaani Everstinna sekä kirjailijan muu tuotanto. Haastattelijana erikoiskirjastonhoitaja, kulttuuritoimittaja Niina Holm. Jätkäsaaren kirjasto (Tyynenmerenkatu 1) klo 18. Vapaa pääsy.Tutkija Marja Leinonen luennoi kirjailijapari Jānis Pliekšānsista ja Elsa Pliekšānesta. Tapahtuma on osa Bukovinan perilliset ry:n luentosarjaa. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.Yhteislaulutilaisuus senioreille. Laulattamassa Martti Ahlström ja Inna Vintturi. HelsinkiMissio (Albertinkatu 33) klo 14–15. Vapaa pääsy.Museo-oppaana Museo Top 1 -tehtäväkartta. Tehtävä ratkeaa kartan kuvavihjeiden avulla. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 9–16. Liput 13 e. 7–17-vuotiaille 6 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Kauko Jorasmaa opastaa klassisen korttipelin salaisuuksiin. Tikkurilan kirjasto (Lummetie 4, Vantaa) klo 17–20. Vapaa pääsy.Satuklassikko tanssielokuvaversiona. Koreografia Christopher Wheeldon. Korjaamo Kino (Töölönkatu 51 b) klo 18. Liput 26 e.Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 19. Vapaa pääsy.Enter ry opastaa senioreita tietotekniikka-asioissa. Voit tulla oman laitteen kanssa tai ilman. Ei ajanvarausta. Rikhardinkadun kirjasto, 1. krs (Rikhardinkatu 3) klo 11–14. Vapaa pääsy.Helsingin yliopiston tutkija Antti Rantala luennoi Ursan luentosarjassa. Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.Käsiteltävänä Maksim Gorkin Lapsuuteni. Roihuvuoren kirjasto (Roihuvuorentie 2) klo 17. Vapaa pääsy.Sisähiihtoladun peruskierros on 850 metriä ja lisälenkki 200 m. Lisäksi suksivuokrausta, huoltopalvelu ja sauna. Kivikon hiihtohalli (Savikiekontie 4) on avoinna ma–su klo 8–21. Liput 12 ja 14 e. 7–11-vuotiaille 10 e.Psykologi Anne Nurminen luennoi. Erilaisen oppimisen keskus (Vilhonkatu 4 B) klo 18. Vapaa pääsy.Katsotaan elokuva Death Bed: The Bed That Eats. Tapahtuman kieli on englanti. Viewing of the film Death Bed: The Bed That Eats. Base (Kalevankatu 3) klo 19.30. Liput 5 e.Aiheena Israelin turvallisuus levottomassa Lähi-idässä. Puhumassa polittinen analyytikko, bloggari Ari Rusila.Suomen Karmel-yhdistys järjestää. Roba 24 (Iso Roobertinkatu 24) klo 18. Vapaa pääsy.Illan teemana suomalaiset kansanlaulut. Pianisti Jukka Okkonen ja laulaja Pauli Kainulainen laulattavat. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30. Vapaa pääsy.Nukketeatteri Ofelia, Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 9 ja 10.15. Liput 5 e.Seikkailupeli, jossa löytöretket, höyrykoneet, aurinkotuulilla purjehtivat aurinkopurjelaivat sekä teknoaarteet ovat sankareiden arkipäivää. Roolipelin vetäjänä toimii Matti Järvinen. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6) klo 16–20. Vapaa pääsy.Klo 15–17.30 virtuaalitodellisuus-pelien kokeilua, klo 15–17 oppimispelejä, klo 15–19 Big Bang -turnaus, klo 15–18 lautapelien esittelyä ja klo 18–19.30 Fifa 18 -turnaus. Tikkurilan kirjasto (Lummetie 4, Vantaa) klo 15–19.30. Vapaa pääsy.Eri puuhapisteidenlisäksi ohjelmassa on Halloween-noidan Karkki vai Kepponen -kierros Itiksen myymälöissä ja Riehulin disco. Kauppakeskus Itis (Itäkatu 1 B) klo 15–20. Vapaa pääsy.