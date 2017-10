Päivän lehti 31.10.2017

Kataloniasta taistellaan Don Quijoten opein

Iltalehti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilta-Sanomat

pohtii, miten Kataloniassa voitaisiin välttää väkivaltaisuuksia, kun Madridin ja Barcelonan väliset ristiriidat ovat kärjistyneet ja katalonialaisetkin ovat itsenäistymiskysymyksessä jakautuneet kahtia.”Voiko edes puhua kansakunnasta? – – Taannoista kansanäänestystä ei voinut pitää edustavana, vaikka se kertoikin itsenäisyysajatuksen voimasta – ainakin ennen lisätietoja sen taloudellisista seurauksista ja kansainvälisestä kannatuksesta. Tosin Suomessakin monet epäilivät samoista syistä itsenäistymistä vielä tasan sata vuotta sitten.””Tähän asti osapuolet ovat edenneet tinkimättä kohti törmäystä. Espanjassa pidetään kiinni omasta arvovallasta; ylpeyden juuria löytyy keskiajan reconquistasta alkaen. Tai Don Quijoten taistelusta tuulimyllyjä vastaan.””Kuitenkin nyt tarvitaan puolin ja toisin malttia sekä joustavuutta. – – Pääministeri Mariano Rajoyn lupaamat vaalit Ka­taloniassa voivat tarjota polun umpikujasta. Itsenäisyyden kannattajien on kui­tenkin voitava asettaa ehdokkaitaan ja vaalien aitoutta on kaikkiaan vaalittava.””Kun voimasuhteet on vaaleissa mitattu, olisi etsittävä kompromissia alueiden autonomian ja Espanjan yhtenäisyyden välillä. Kapinapuheet vaikeuttavat so­vin­toa maassa, joka ei ole vieläkään täy­sin toipunut Francon voittoisasta kapinasta.”toteaa Espanjan pelaavan Kataloniassa riskipeliä, kun keskushallinto ei enää muutakaan voi.”Kun Katalonian alueparlamentti äänes­ti perjantaina itsenäistymisen puolesta, Madrid jäädytti itsehallinnon ja määräsi pikaiset aluevaalit. – – Yksi mahdollisuus on, että itsenäisyyden kannattajat boikotoivat vaalia ja pitävät tulevaa aluehallintoa miehitysvallan edustajana.””Kriisin pidentyessä voi jommankumman puolen maltti pettää, vaikka itsenäisyyttä kuinka yritettäisiin ajaa rauhanomaisella vastarinnalla.””Vaikka Madrid saisi tilanteen jotenkin rauhoitettua nyt, suuri joukko katalonialaisia on syttynyt itsenäisyysaatteelle. – – Kerran pullosta päässyttä kansallismielisyyden henkeä ei takaisin saa.””Britannia uskalsi muutama vuosi ­sitten antaa skottien äänestää itsenäisyydestä. – – Skottien kansallismielisyys säilyi, mutta maltillisena. Kataloniassa vapaa kansanäänestys olisi todennäköisesti johtanut samaan tulokseen.””Tilanteen paheneminen on paha juttu Euroopan unionille. Espanjan vaivoin käynnistynyt talouskasvu voi taas taittua lamaksi ja se voi horjuttaa muita Väli­meren alueen heikkoja kansantalouksia. Konflikti Kataloniassa innostaa separatisteja myös muissa EU-maissa.””EU:n etu on, että Kataloniassa päädyttäisiin kaikkien kasvot pelastavaan kompromissiin itsehallinnon lisäämisestä. Sen eteen EU:n nyt pitäisi paiskia töitä. Päätä pensaassa pitämällä ei ainakaan arvovalta kasva.”