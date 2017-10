Päivän lehti 31.10.2017

Tuloksia, rahapelit ja tv-urheilu

Golf

Koripallo

Jääkiekko

Salibandy

Rahapelit

Tv-urheilu

1) Dustin Johnson USA 11,87 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jordan Spieth USA 9,99 (2), 3) Justin Thomas USA 9,15 (3), ...suomalaisia: 188) Tapio Pulkkanen 0,94 (189), 219) Mikko Korhonen 0,83 (219), 274) Mikko Ilonen 0,70 (271), 409) Oliver Lindell 0,48 (400).1) Ryu So-yeon Etelä-Korea 8,65 (1), 2) Park Sung-hyun Etelä-Korea 8,50 (2), 3) Lexi Thompson USA 7,52 (3), ...suomalaisia: 325) Ursula Wikström 0,27 (323), 331) Noora Tamminen 0,26 (331), 494) Sanna Nuutinen 0,11 (512), 513) Minea Blomqvist-Kakko 0,10 (508).Atlanta–Milwaukee 106–117, Indiana–San Antonio 97–94, Brooklyn–Denver 111–124, Charlotte–Orlando 120–113, Sacramento–Washington 83–110, Cleveland–New York 95–114, Golden State–Detroit 107–115.Itä: 1) Detroit 5 voittoa–2 tappiota, 2) Boston, Orlando, Washington ja Milwaukee 4–2, 6) Toronto 3–2, 7) Charlotte ja Indiana 3–3, 9) Brooklyn ja Cleveland 3–4, 11) New York ja Miami 2–3, 13) Philadelphia 2–4, 14) Chicago 1–4, 15) Atlanta 1–6.Länsi: 1) Memphis 5–1, 2) L.A. Clippers 4–1, 3) Houston 5–2, 4) Portland ja San Antonio 4–2, 6) Golden State 4–3, 7) Minnesota, Utah, Denver, Oklahoma City ja New Orleans 3–3, 12) L.A. Lakers ja Phoenix 2–4, 14) Sacramento 1–5, 15) Dallas 1–6.Pistekeskiarvo: 1) Giannis Antetokounmpo Milwaukee 34,7,... 48) Lauri Markkanen Chicago 15,6.Levypallokeskiarvo: 1) DeAndre Jordan L.A. Clippers 17,4... 19) Markkanen 9,6.Syöttökeskiarvo: 1) Russell Westbrook Oklahoma City 12,2.Riistokeskiarvo: 1) DeMar DeRozan Toronto 2,8.Torjuntakeskiarvo: 1) Kevin Durant Golden State 2,7.Heittoprosentti: 1) Clint Capela Houston 72,9.3-pisteen heittoprosentti: 1) Chandler Parsons Memphis 61,1,... 51) Markkanen 41,7.Onnistuneita 3-pisteen heittoja: 1) Klay Thompson Golden State 26,... 18) Markkanen 15.3-pisteen heittoja: 1) Eric Gordon Houston ja Stephen Curry Golden State 72,... 21) Markkanen 36.Peliminuuttikeskiarvo: 1) Antetokounmpo 39,0,... 59) Markkanen 32,2.Avangard–TsSKA ja. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)Barys–Jokerit 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)Jugra–Vitjaz 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)1) Steven Stamkos Tampa Bay 12 ottelua, 4 maalia + 17 syöttöä=21 tehopistettä, plusmiinus +7, 2)Nikita Kutsherov Tampa Bay 12+7=19, +6, 3) Jakub Voracek Philadelphia 11, 2+14=16, +4, 4) Alex Ovethskin Washington 12, 10+5=15, 0, 5) Auston Matthews Toronto 11, 8+7=15, +12.Maalivahdit torjuntaprosentin perusteella: 1) Oscar Dansk Vegas 95,9, 2) Carter Hutton St. Louis 95,0, 3) Jonathan Quick Los Angeles 94,6, 4) Anders Nilsson Vancouver 94,3, 5) Cam Ward Carolina 94,1.1) Aleksander Barkov Florida 10, 3+7=10, 0, 2) Mikko Rantanen Colorado 11, 3+7=10, –7, 3) Olli Määttä Pittsburgh 13, 2+6=8, –3, 4) Valtteri Filppula Philadelphia 11, 5+2=7, –2, 5) Mikko Koivu Minnesota 9, 4+2=6, +2, 6) Patrik Laine Winnipeg 10, 4+2=6, 0, 7) Teuvo Teräväinen Carolina 10, 3+3=6, +1, 8) Esa Lindell Dallas 11, 3+2=5, +1, 9) Joonas Donskoi San Jose 10, 3+2=5, +4, 10) Sebastian Aho Carolina 10, 0+5=5, –1,11) Rasmus Ristolainen Buffalo 12, 0+4=4, –5, 12) Joel Armia Winnipeg 7, 2+1=3, –1, 13) Markus Granlund Vancouver 10, 2+1=3, +1, 14) Erik Haula Vegas 5, 2+1=3, –1, 15) Leo Komarov Toronto 11, 1+2=3, 0, 16) Artturi Lehkonen Montreal 11, 0+3, –5, 17) Kalle Kossila Anaheim 2, 1+1=2, +1, 18) Markus Nutivaara Columbus 6, 0+1=1, 0, 19) Jussi Jokinen Edmonton 9, 0+1=1, –3, 20) Jori Lehterä Philadelphia 5, 0+1=1, –3,21) Mikael Granlund Minnesota 4, 0+1, –1, 22) Miikka Salomäki Nashville 8, 0+0=0, –2, 23) Iiro Pakarinen Edmonton 7, 0+0=0, –1, 24) Julius Honka Dallas 6, 0+0=0, –4, 25) Janne Kuokkanen Carolina 4, 0+0=0, –3, 26) Markus Hännikäinen Columbus 3, 0+0=0, –1, 27) Sami Vatanen Anaheim 1, 0+0=0, 0, Kasperi Kapanen Toronto 1, 0+0=0, 0.1) Pekka Rinne Nashville 94,0, 2) Antti Raanta Arizona 91,1, 3) Kari Lehtonen Dallas 89,6, 4) Tuukka Rask Boston 89,4, 5) Joonas Korpisalo Columbus 88,6, 6) Juuse Saros Nashville 81,7, 7) Antti Niemi Florida 79,7.Oilers–LASB 4–9 (1–2, 0–2, 3–5)Päiväarvonta: 9, 12, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 43, 45, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 69. Kunkkunumero: 62Ilta-arvonta: 3, 7, 10, 11, 19, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 45, 46, 50, 60, 61, 64, 65, 68. Kunkkunumero: 3821.45 Mestarien liiga: Roma-Chelsea00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista19.00 Ravit: Toto5, Tampere20.45 CHL: Bern-München12.00 ja 21.20 Tennis: Masters 1000, Pariisi19.00 CHL: JYP-Tappara18.00 CHL: Liberec-Frölunda20.45 CHL: Zürich-Nottingham08.30 ja 13.30 Snooker: International Championship07.00 Pyöräily: Tour of Hainan21.45 Mestarien liiga: Roma-Chelsea21.45 Mestarien liiga: Man Utd-Benfica21.45 Mestarien liiga: Olympiakos-Barcelona21.45 Mestarien liiga: Sporting-Juventus01.05 NHL: NY Rangers-Vegas21.45 Mestarien liiga: Celtic-Bayern München01.35 NHL: Detroit-Arizona02.05 NHL: Minnesota-Winnipeg