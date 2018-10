Päivän lehti 31.10.2018

Karu tilasto ikääntymisestä: Eläkeläisten osuus väestöstä on jo yli 40 prosenttia Etelä-Savossa ja Kainuussa

Suomessa on kokonaisia maakuntia, joissa eläkkeensaajien osuus yli 16-vuotiaista on jo yli 40 prosenttia. Eniten eläkkeensaajia on Etelä-Savossa, jossa eläkkeensaajien osuus väestöstä on peräti 42 prosenttia. Myös Kainuussa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia väestöstä.