Päivän lehti 31.10.2019

Eläkeläisalennuksen pitäisi olla reilumpi

Helsingin seutuliikenteen lippu-uudistus on nyt toteutettu. Siinä on paljon hyvää, mutta tärkein jäi tekemättä: unohdettiin eläkeläiset. Eikö Helsingin seudun liikenteellä todellakaan ole varaa antaa meille mitään muuta kuin minimaalinen alennus päiväsaikaan? Toki se on askel oikeaan suuntaan.