Elätkö uusperheessä? Vastaa kyselyyn uusperheiden sisäisistä jännitteistä

Uusperheissä voidaan varsinkin alkuvaiheessa kohdata monenlaisia haasteita. Entä kun lapsi ei pidä uudesta kumppanista? Entä jos lapsi ikävöi jatkuvasti ”toiseen kotiin”? Entä kun kodeissa on eri säännöt? Millaisia tabuja perheen sisällä on?



Kerro kokemuksistasi HS:n kyselyssä. Teemme vastausten perusteella jutun siitä, millaisista asioista puhuminen aiheuttaa hankaluuksia ja miten tilannetta voisi ratkoa.