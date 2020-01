Esikoisen teini-ikä on kriisi myös pikkusisarukselle – Asiantuntijat antavat kolme neuvoa, joilla eri-ikäiset lapset saa ymmärtämään toisiaan

Perhe

Esikoisen teini-ikä on kriisi myös pikkusisarukselle – Asiantuntijat antavat kolme neuvoa, joilla eri-ikäiset

Kahdeksanvuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienemmälle

On hyvä tuoda esiin, että muutos itsessään ei ole huono asia, vaikka teinin käytös olisikin huonoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Isosisaruksen rakkaus on yhä olemassa, vaikkei se aina näkyisikään.”

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikkusisarus saattaa hakea isomman huomiota ärsyttämällä ja aiheuttaa enemmän riitaa.

Vanhempi

”Ihminen käy läpi kaikenlaisia vaiheita, eivätkä ne kestä ikuisesti.”

Kun teini-iän

Kolme neuvoa sisarusten välien tukemiseen

1. Kuulostele

2. Huomaa hyvä

3. Hae apua

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perheessä 12/19.