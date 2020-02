Perhe

Kun lapsi syntyy, moni asia muuttuu – psykologi vastaa kysymyksiin, joita tuoreet vanhemmat pohtivat eniten

Kuinka paljon viihdyttämistä tai omaa rauhaa vauva tarvitsee?

Vauva väsyy seurusteluun ajoittain ja tarvitsee ehdottomasti omaakin rauhaa.

Miksi taapero vaatii jatkuvasti huomiota äidiltä?

Kun aikuinen pysyy rauhallisena, se tukee lapsen omia säätelytaitoja.

Milloin vauvan pitää oppia nukahtamaan yksin?

Yksin nukahtamisen opettelu saattaa vaikuttaa myönteisesti vauvan uneen.

Eroahdistus on tyypillistä 6–8 kuukauden iässä

Miten jaksan vaikeita päiviä vauvan kanssa?

Yhteiset ilon hetket helpottavat stressaavien tilanteiden sietämistä.

Mitä tehdä, kun taapero lyö kaveria?

Vanhempi voi yrittää ennakoida tilanteita, joissa muksimista voi tapahtua.

Ihmisen sanotaan olevan kaksivuotiaana aggressiivisimmillaan.

Miksi tuore isosisarus alkaa käyttäytyä kuin vauva?

Isosisarukselle vauvan syntymä on melkoinen loukkaus.

Jos vanhempi on introvertti, tuleeko lapsestakin sellainen?

Vauvalle lähipiirin seura riittää pitkälle.

Kärsiikö vauva vanhempien erosta?

Vauvalla on oikeus molempiin vanhempiinsa.