Happoa erittävä kovakuoriainen makuupussissa ja jatkuvasti malaria – siitä huolimatta Tarmo Heikkilä haluaa elää lasten kanssa kaukana Suomesta

Perhe

Kolme kotia Afrikassa

Tansanian

Esikoinen Matilda lähti vanhempiensa mukana ensimmäiselle komennukselle Afrikkaan viisiviikkoisena.

Jos

”Botswanasta oli tullut meille koti. Tuntui luonnolliselta yrittää lasta siellä.”

Suomen Punainen Risti ei lähetä perheitä kriisialueille.

Perheen

Ihmetystä herätti se, että Hyle imetti Matildaa yksivuotiaaksi asti.

Ajatus

Ei mennyt aikaakaan, kun Heikkilä huomasi uuden kiinnostavan paikan Tansaniassa.

Halu lähteä on joka kerta voittanut mukavuudenhalun.

Se

Käsivartta kiersi kivulias palovamma. Makuupussiin oli eksynyt happoa erittävä kovakuoriainen.

”Kun huolestutti, mietin, että kymmenettuhannet asuivat samassa paikassa sukupolvesta toiseen.”

Kaksivuotisella

Tukiverkkona maailmalla toimivat aina alueelta löytyvät ystävät.

O

li

Etiopiassa köyhyys tuli iholle uudella tavalla.

Maailmalla

”Ulkomailla elämisen myötä omasta sydämestä jää palasia moneen paikkaan.”

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perhe -lehdessä 11/19.