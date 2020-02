Perhe

Sain lapsen ja kodin

Monen mielikuvissa koditon ihminen on likainen, risupartainen ukko sillan alla. Koditonta lapsiperhettä on Suomessa vaikeampi kuvitella. Eivät perheet meillä kaduilla nuku, mutta asuntonsa menettäneitä perheitä on täälläkin.