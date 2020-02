Perhe

Saitko poikalapsen, vaikka toivoit tyttöä – tai toisin päin? Vastaa HS:n kyselyyn

väliä lapsen sukupuolella on?Kysymys on arka. Moni vastaa herkästi, että ei mitään: ei sillä nykypäivänä ole mitään väliä, saako tytön vai pojan. Lapsi on yhtä rakastettu.Ultraäänitutkimuksessa moni kuitenkin haluaa tietää, odottaako tyttöä vai poikaa. Jos sillä ei ole mitään väliä, miksi sukupuoli kiinnostaa?Voi olla vaikea tunnustaa itselleenkään, että jompikumpi sukupuoli olisi ollut toista toivotumpi.juttua siitä, mikä on lapsen sukupuolen merkitys nykypäivänä. Etsimme juttuun haastateltavia, jotka ovat omassa elämässään asiaa paljon pohtineet.Millaista on olla tytön vanhempi? Millaista on kasvattaa poikaa? Miten tyttöjen ja poikien vanhempien huolet eroavat toisistaan? Kerro kokemuksistasi oheisessa kyselyssä.