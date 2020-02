Perhe

Lapsen kanssa leikkiminen on suorastaan täydellistä mindfulnessia

Istun

Ensimmäisen

Olen tehnyt

lastenhuoneen lattialla ja juon kolmatta mielikuvituskupillista kahvia.Kolmevuotias tyttäreni tarjoilee sen pienellä kädellään muovisesta lelukupista. Tänään hän on myös leiponut kaikki muoviset kakunpalat, pullat, donitsit ja leivät itse ja levittänyt ne ylpeänä huoneen lattialle.Meillä on siis juhlat. Kiinalaisen lelutehtaan visuaalista runsautta katsellessani en voi olla ajattelematta, että nämä muoviset ruokaleikin osat jatkavat olemassaoloaan vielä satoja vuosia tällä maapallolla. Ne eivät maadu koskaan. Tämä on myös jo neljäs kerta tänään, kun leikimme samaa leikkiä.Maistellessani nakkia ja croissantia samanaikaisesti mietin leikin syvintä olemusta.lapsen kanssa leikki tuntui loputtomalta. Muistan, kuinka ryömin hänen kanssaan olohuoneen rahin ympärillä kymmeniä tunteja viikossa vielä muutama vuosi sitten. Polveni tuntevat sen edelleen.Välillä muistan sisäisesti kiroilleeni, eikö tämä autolla päristäminen koskaan lopu. Toisen lapsen tullessa hän ja esikoiseni löysivät toisensa jo varhain, eikä minua enää huolittu taistelemaan powerrangersien kanssa pahiksia vastaan. Sain siis silloin jo ensimmäisen muistutuksen leikki-iän katoavaisuudesta.Tällä hetkellä perheemme nuorimmaisen isoveljet istuvat olohuoneessa katsomassa Angry Birds 2 -elokuvaa, enkä enää ajattele leikkimisen polvia rasittavaa vaikutusta.Olen päinvastoin brutaalin tietoinen siitä, että leikkiminen ei enää kohta kiinnosta. Pian tulevat Minecraft ja harrastukset. Tyttäreni kanssa leikkiminen alkaa siis olla viimeinen mahdollisuus kerätä kiikkustuoliin tärkeitä hetkiä, joita voin vanhana muistella.leikistä huomion: mitä intensiivisemmin leikin, sen nopeammin saamme kahvihetken pakettiin. Leikki on täydellistä läsnäoloa ja mindfulnessia, siinä ei voi fuskata.Siksi esitän tyttärelleni spesifejä kysymyksiä pullan tekemisestä: ”onko tämä tänään leivottua” ja ”onhan siinä varmasti tarpeeksi kanelia”.Ja siksi leikin, kunnes toisessa jalassani ei enää veri kierrä. On noustava ja alettava valmistaa ihan oikeaa illallista. Maiskutan pullaa äänekkäästi, kun kuulen vihdoin nälkäisen vanhemman vapautussanat: ”Isi korjataan nämä pois.”Laitamme lelut laatikkoon ja kaappaan tytön syliini. Lähdemme yhdessä tekemään ruokaa. Kalakeittopäivä.