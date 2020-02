Perhe

Elämän suojelija

Marko Ahtonen kohtaa ensihoidon sairaanhoitajana perheitä tilanteissa, jotka he muistavat aina. Päivystykseen kiidätetään sinertävä nyytti, jonka vointi on romahtanut. Tai lapsi on kolauttanut pään, ja veren määrä hätkähdyttää.