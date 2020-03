Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Perttu Pölönen, 24, on mobiilisovelluskehittäjä, luennoitsija ja säveltäjä.

”Jokainen vanhempi haluaa lapselleen hyvän tulevaisuuden, mutta kukaan ei tiedä, millainen se kymmenen tai 30 vuoden kuluttua on.

Opiskellessani Piilaaksossa tulevaisuuden teknologioita ymmärsin, että nykylapset tulevat isoina tarvitsemaan taitoja, jotka erottavat heidät koneista.

Meillä on yhdeksän eri älykkyyden lajia, kuten avaruudellinen, musikaalinen ja kehollinen. Kone tulee olemaan lahjakkaampi loogisesti ja kielellisesti, mutta me olemme ylivertaisia soveltamaan näitä yhteen.

Ihminen on kokonaisuus. Olisi tärkeää päästä kosketuksiin mahdollisimman monenlaisten asioiden kanssa jo pienenä.

Viime vuonna kiersin luennoimassa tulevaisuuden osaamistarpeista kahdeksassa maassa lähes 200 tilaisuudessa. Jotta myös lasten vanhemmat ajattelisivat näitä asioita, kirjoitin kirjan Tulevaisuuden lukujärjestys. Valitsin siihen 12 taitoa, joita toivoisin nykylasten kehittävän.

Minusta lapselle ei kannata opettaa koodaamista ja mandariinikiinaa, vaan ongelmien ratkomista ja kommunikointitaitoja, koska ohjelmat tulevat kirjoittamaan koodia ja botit kääntämään kielet korvanappiimme.

Perttu Pölösen mielestä lasten kannattaa opetella muutakin kuin perinteisiä oppiaineita. Kuva: Jarkko Mikkonen

Pieni lapsi ei voi tietää, mistä kaikesta hän saattaa innostua. Kaikki ei tietenkään kiinnosta heti. On vanhemman tehtävä tutustuttaa lapsi erilaisiin vaihtoehtoihin.

Valitettavasti moni lapsi joutuu jo pienenä sitoutumaan yhteen harrastukseen, joka edellyttää niin monia viikko­treenejä, ettei aikaa jää juuri muulle.

”Kun lapsi saa puuhailla ilman tavoitetta, mieli toimii luovasti.”

Lapsena pitää saada olla huoleton, kokeilla ja etsiä, välillä tylsistyäkin. On tutkittu juttu, että kun lapsi saa puuhailla ilman tavoitetta, mieli toimii luovasti.

Harrastukset ovat lapsille yksi tapa oppia, mutta paljon voi tehdä kotioloissa. Mitä jos perheessä pidettäisiin kerran viikossa lukupiiri? Lapsi voi tehdä aikuisen kanssa asioita, joista kummallakaan ei ole kokemusta.

Kouluissa vallitsee oikean ja väärän vastaamisen kulttuuri, mikä voi tehdä lapsesta varautuneen ja tukahduttaa hänen ajatteluaan.

Kotona onkin hyvä ruokkia ilmapiiriä, jossa vääriä vastauksia ei ole. Kysytkö lapseltasi, mikä on Suomen pääkaupunki, vai kysytkö mikä on Suomen tärkein kaupunki? Silloin vastaus voi olla mikä tahansa, kiinnostavinta on perustelu.

Tulevaisuudessa tullaan arvostamaan epätavallisten ominaisuuksien yhdistelmiä. Siksi monialaisuutta ja laajaa kiinnostusta kannattaa ruokkia pienestä pitäen. Telinevoimistelussa on hyötyä, että osaa myös golfata, ja toisinpäin. Koodari, joka on erikoistunut myös kuvataiteisiin, erottuu muista koodareista.

Toivon, että perinteisten oppiaineiden lisäksi lapset kehittäisivät uteliaisuutta, empatiaa, tiimityöskentelyä, pitkäjänteisyyttä ja improvisaatiota. Sellaisella paketilla pärjää myös 2050-luvulla.”

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän Perheessä 2/2020.