Monen perheen viikonloppusuunnitelmat ja harrastuskuviot menivät koronaviruksen takia uusiksi. Lasten harrastusryhmiä perutaan, ja aikuisetkin joutuvat miettimään, mikä harrastus on sellainen, jossa virus ei pääse leviämään.

Väestöliiton asiantuntija Minna Jaakkola näkee tilanteessa myös mahdollisuuden keskittyä pieniin asioihin ja viettää enemmän aikaa perheen kanssa.

Tylsyyden selättämiseen kannattaa ottaa perinteisetkin keinot käyttöön: lautapelit, kirjat ja yhteiset elokuvahetket. Vaikka mummolaan tai parhaalle kaverille ei voisikaan mennä, sinne voi ehkä ottaa videopuhelimella yhteyden tai lähettää kännykälle kuvatun esityksen tervehdyksenä.

Leipominen, ruuanlaitto tai vaikka uuden tiktok-tanssin opetteleminen koko perheellä on hyvää puuhaa. Pelkästään kännykälle ei kannata jäädä, ei lapsen eikä aikuisten. Myös jokin yhteinen projekti kuten vaatekaapin järjestäminen tai vaatehuoneen siivous voi olla mielekästä yhteistä puuhaa.

Kukkien keväthuollon voi aloittaa nyt. Kuva: Liisa Takala

60 vinkkiä lukijoilta

Se, että moni meno peruuntuu, sai myös lukijoiden mielikuvituksen liikkeelle. Myöhemmin jutussa onkin luettavissa 60 lukijoiden vinkkiä tilanteisiin, kun ”ei ole mitään tekemistä”.

1. ”Päätimme pitää lauantaille sovitun lukupiirin videolinkin avulla!”

2. ”Nyt on hyvä aika lähteä metsään etsimään korvasieniä ja muita kevään merkkejä!”

3. ”Ulkona ei ole liukasta, joten lapset voisivat alkaa opetella pyöräilyä.”

4. ”Teemme taikinajuuren ja siitä leipää. Muuten siihen ei olisi ikinä aikaa.”

5. ”Teemme telttaretken olohuoneeseen ja yövymme koko perhe siinä.”

6. ”Pääsiäisaskartelut voi aloitella nyt hyvissä ajoin: käymme keräämässä pajunkissoja ja koristelemme ne, laitamme rairuohon.”

7. ”Teen kotona kehonpainoharjoituksia.”

8. ”Youtubessa on Fitdance niminen kanava, jossa on hauskoja treenejä tanssin muodossa.”

9. ”Lähisukulaisten kanssa soittelemme päivittäin ja varmistelemme että iäkkäämmilläkin läheisillä on asiat kunnossa.”

10. ”Tykkään käsitöistä, joten nyt voin ommella kotona rästiin jääneet korjaustyöt ja hoitaa muut ompelutyöni.”

11. ”Pidetään jumppakerho kotona ja jujutsutreenit koko perheelle.”

12. ”Trampoliinilla pomppiminen omassa pihassa.”

13. ”Lasten kanssa keksitään sirkustemppuja. Ideoita löytyy esimerkiksi osoitteesta www.neuvokasperhe.fi.”

14. ”Nyt on hyvää aikaa trimmata koira.”

15. ”Otan kaiken nyt hieman rennommin, enkä järjestä tekemistä kuten normaalisti.”

16. ”Aion lukea kirjoja ja lehtiä ja järjestellä paikkoja kotona, lannoittaa kasvit ja pestä ikkunat ja saunan. Todennäköisesti syömme myös paremmin, koska ruokaa voi valmistaa ajan kanssa.”

17. ”Vietän laatuaikaa puolison kanssa.”

18. ”Pyöritän hulavannetta sekä venyttelen kotona.”

19. ”Ehkä ehdin meditoida.”

20. ”Siivoilen kotia ja tyhjennän roinaa kaapeista.”

21. ”Meitä on kolme samassa taloudessa, jotka yritämme tehdä etätöitä ja etäopiskella kolmiossa. Joudumme kalustamaan asunnon uudestaan ja asentamaan verhoja ja tietokoneita. Tämä on korvaavaa tekemistä.”

22. ”Vihdoinkin perheen yhteistä aikaa. Lautapelejä, Unoa, yhteisiä leffailtoja, luonnossa liikkumista, leipomista, askartelua, lukemista. Rauhoittumista ja pysähtymistä. Kiire on loppu.”

23. ”Teemme pihalla polttopuita ensi talveksi. Lisäksi menemme metsälenkille. Lapset ulkoilevat ja leikkivät pihalla kuten yleensäkin.”

24. ”Lapsilla on jo meneillään pehmolelujen ompeluprojekti, jota jatketaan.”

25. ”Vaihdetaan kukkamullat.”

26. ”Puunataan purjevenettä purjehdus kautta varten kuntoon ja juodaan termarikahveja purjeveneen alla.”

27. ”Askarrellaan puuverstaalla linnunpönttöjä.”

28. ”Voimistelua ja joogaa kotitreeninä.”

29. ”Aion tehdä palapelejä.”

30. ”Nyt ehtii järjestää valokuvat!”

31. ”Olimme suunnitelleet lautapeli-iltoja ystävien kanssa, mutta hankimme yhdessä Civilization 6 -pelin, ja aiomme pelata netin välityksellä yhdessä.”

32. ”Luetaan kirjoja. Laitetaan ruokaa ja leivotaan. Soitetaan Italian suvulle, joka on oikeasti karanteenissa. Ei meille tule tekemisestä pulaa!”

33. ”Rakennetaan maja pahvilaatikosta. Todennäköisesti katsellaan ihan liikaa My Little Ponya.”

34. ”Pölyyntyneet lautapelit on kaivettu esille. Ostin kirpparilta halpoja leluja, niitä voi sitten yksitellen antaa päivien ratoksi. Pakkaan lapset pyörän peräkärryn kyytiin, vietetään retkipäivä ulkona ja käydään eri leikkipuistoissa. Käydään kävellen kiikaroimassa muuttolintuja.”

35. ”Grillataan. Käydään pihalla, laavuissa ja metsässä.”

36. ”Aiomme edelleen tehdä juoksulenkkejä ulkona, yksin ja muita ihmisiä vältellen.”

37. ”Rakennamme lasten kanssa Lego-kaupungin.”

38. ”Netflix on aina hyvä vaihtoehto.”

39. ”Pelataan korttia.”

40. ”Maalamme vesiväreillä, kuuntelemme äänikirjaa, pelaamme lautapeliä, rakennamme legoilla. Lapsi tykkää.”

41. ”Maastopyöräilen!”

42. ”Yksi lempipuuha kotona energian purkamiseen on jumpparata, jonka voi takentaa tyynyistä, esteistä ja esimerkiksi hypyistä tyynyltä tyynylle.”

43. ”Aiomme keskittyä suunnistusharrastukseen.”

44. ”Jos ei kauheasti sataisi, tehdään ehkä eväsretki jonnekin kiven tai kannon nokkaan.”

45. ”Metsässä voi harrastaa ja liikkua monella tavalla. Mielikuvitus on vain rajana lasten luontopuuhaa suunnittelussa. Samoin luonnossa liikkuminen rauhoittaa myös koronatilanteesta stressaantuneen mieltä.”

46. ”Nyt voidaan katsoa kaikki katsomatta jääneet tv-ohjelmat.”

47. ”Mennään ulos potkimaan jalkapalloa.”

48. ”Paistetaan nuotiolla makkaraa. Voidaan leipoa pullaa ja laitetaan hyvää ruokaa.”

49. ”Pölyttyneet kahvakuulat voisi kaivaa kaapeista esiin!”

50. ”Siivotaan koti kunnolla. Käydään lähikaupungeissa autolla turisteina ja nähdään uusia luontokohteita.”

51. ”Ollaan vaan ja nautitaan siitä ettei ole aikatauluja! Melkein kuin lomalla olisi. Katsotaan elokuvia, käydään ulkoilemassa, pelataan lautapelejä, kuunnellaan äänikirjoja ja luetaan. Tehdään temppurata läpi asunnon, leivotaan, maalataan. Lapset leikkii, aikuiset lukee kirjaa. Eli eletään niinkuin normaalistikin, ilman menoja. Ihanaa!”

52. ”Nyt on hyvä hetki opetella tylsää joutenoloa!”

53. ”Pitkät kylvyt ovat myös lasten suosikkeja.”

54. ”Laitetaan oma parveke kevätkuntoon! Sieltäkin löytyy ulkoilma tekemistä.”

55. ”Lapsi alkoi juuri kirjoittaa omaa kuvitteellista sanomalehteään.”

56. ”Treenaamalla koirien kanssa lajeja, joita voi tehdä yksin tai pienellä porukalla ulkona, esim. toko ja jäljestys.”

57. ”Opetellaan taittelemaan origameja.”

58. ”Yritän keksiä kotiin taide- ja musiikkitekemistä.”

59. ”Joskus on ihan hyvä olla harrastamattakin ja syödä vaikka vaan jäätelöä.”

60. ”Luovuus tarvitsee myös joutenoloa ja hiljaisuutta. Odotan mielenkiinnolla, mitä alkaa tapahtua!”

Kotona voi järjestää lautapeliturnauksen. Kuva: Erkki Laine

Yhteinen lukujärjestys helpottaa arkea

Jaakkola neuvoo, että poikkeusoloissakin on tärkeää pitää kiinni rutiineista, vaikka luomalla tuleville päiville perheen yhteisen lukujärjestyksen.

Lukujärjestykseen voi jo etukäteen merkitä missä on rauhallisen työskentelyn hetki, missä lukutunti, milloin ulkoillaan omalla pihalla tai harrastetaan muuta liikuntaa.

”Päiviin kannattaa luoda rakenne, se helpottaa kaikkien oloa”, Jaakkola sanoo.

Huolet ja harmit perhekokoukseen

Perhekokous on hyvä malli käydä läpi koronaviruksen mukana tuomia pelkoja ja harmituksia. Yhtä voi harmittaa sirkuskerhon peruuntuminen, toista saattaa pelottaa paljon, Jaakkola tietää.

Perhekokouksessa kaikki perheen jäsenet saavat kertoa, mitä tilanteesta tietävät ja mitä pelkoja, pettymyksiä tai muita tunteita se herättää. Jos perhekokous tuntuu vieraalta ajatukselta, tärkeintä olisi että kaikkien perheenjäsenten kanssa käytäisi tilanteen tuomia muutoksia ja tunteita rauhassa läpi.

”Aikuisten täytyy seurata ohjeistuksia ja pysyä ajan tasalla, mutta lasten ei tarvitse tietää kaikkea. Aikuisen tehtävä on kertoa tosiasiat, se rauhoittaa lasta.”

Katkaise uutisimu välillä

Aikuiset selaavat uutisia nyt jatkuvasti, ja ilmapiiri kotona saattaa olla hermostunut.

”Se on ymmärrettävää. Tilanne on stressaava mielelle, kun kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Vaikka uutisimu on nyt kova, sekä vanhempi että lapsi tarvitsee taukoja tilanteen jatkuvasta päivittämisestä. Mieltä rauhoittaa, kun keskittyy hetkeksi johonkin aivan muuhun.”

Jokaiselle perheenjäsenelle on hyvä järjestää edes vähän omaa tilaa ja hetkiä, joissa saa olla rauhassa.

Pohdi hetki me-henkeä

Puuhastelun ohessa on hyvä pohtia hetki myös me-henkeä, Jaakkola neuvoo. Lasten kesken yskäisy tai tahaton aivastus saattaa aiheuttaa kiusaamista. Aikuisten tehtävä on poistaa sairauden mahdollisesti aiheuttamaa stigmaa ja aikuistenkin on hyvä ymmärtää, että olemme samassa veneessä.

”Lapsille pitää tehdä selväksi, että nyt autetaan kaikkia, kaikki olemme yhdessä tässä tilanteessa. Osa meistä sairastuu, ja he tarvitsevat tukea ja myötätuntoa. Ja että vaikka olisi kuinka pessyt käsiä ohjeiden mukaan, saattaa silti sairastua, eikä se ole sairastujan vika.”

Metsässä ei koronavirus kovin helpolla tartu. Kuva: Aku Häyrynen / Lehtikuva