Kuluneella viikolla omat lastenruokansa lanseerannut kokki ja ravintoloitsija Henri Alén näkee Suomessa myytävissä lastenruoissa ongelmia.

”Ne myydään tosi pienellä katteella. Hinta on johtanut siihen, että niissä on pääraaka-ainetta aika pieniä määriä. Tämän näkee, kun katsoo tuotteiden raaka-aineiden listaa ja niiden prosenttiosuuksia. Ne tehdään halvalla, ja kalliimpia ainesosia tai proteiineja on aika vähän.”

Vaikka uusia välipaloja on ilmestynyt lastenruokahyllyille viime vuosina tasaiseen tahtiin, on varsinaisen lastenruoan saralla Alénin mielestä tapahtunut hyvin vähän.

Hän kritisoi muiden muassa markkinoilla olevien lastenruokien teollista hajua.

”Miksi sen hajuista tai makuista ruokaa haluaisi syöttää lapselle? Itselleni kokkina se ei ole miellyttävää.”

Samantyylinen ongelma piilee Alénin mukaan myös hedelmäsoseissa. Osa niistä koostuu muustakin kuin hedelmästä, esimerkiksi vedestä ja tärkkelyksestä.

Piltti-brändistä Suomessa vastaava Pia Sippel Nestléltä toteaa, että Piltissä on raaka-aineita suositusten mukainen määrä.

”Ruoastamme lapsi saa tasapainoisen aterian, josta löytyy kaikkia tarvittavia ravintoaineita kasvavalle lapselle oikeassa suhteessa”, Sippel vastasi sähköpostitse.

Tärkkelys on Sippelin mukaan hedelmäsoseissa siksi, että se tekee tuotteeseen oikean koostumuksen ja tekee siitä helpompaa annostella.

Entä proteiinin määrä esimerkiksi pastaa ja nautaa sisältävässä ruoassa?

Pasta bolognese -sekä ”pastaa ja naudanlihaa” -valmisteissa raaka-aineiden määrässä on jonkin verran eroja valmistajien välillä.

Piltin 1–3-vuotiaille suunnattu purkki täysjyväpastaa ja naudanlihaa sisältää 18 prosenttia pastaa ja kahdeksan prosenttia nautaa. Hipp-valmistajan pasta bolognese 1-vuotiaille sisältää 19 prosenttia pastaa ja viisi prosenttia nautaa.

Alenin Muru Baby -sarjan valikoimissa ei ole bolognesea, mutta esimerkiksi kreikkalainen karitsapata sisältää 12 prosenttia karitsanlihaa.

”Lastenruoan valmistusta säätelee tiukasti lainsäädäntö. Noudatamme näitä lakeja sekä myös suomalaisia ravitsemussuosituksia. Esimerkiksi proteiinia ei voi olla tasapainoisessa ateriassa liikaa suhteessa muihin raaka-aineisiin, kuten hiilihydraatteihin tai kasviksiin”, Piltin edustaja Sippel sanoo.

Hipp-lastenaterioiden Pohjoismaiden liiketoimintayksikön päällikkö Monica Wadell Arvid Nordquistilta tähdentää niin ikään sähköpostitse, että tuotteiden koostumukset ja ravintosisällöt pohjautuvat lakien vaatimuksiin ja vallitseviin ravitsemussuosituksiin.

”Kaikki Hipp-tuotteet sisältävät vain valittuja, korkealaatuisia luomuainesosia.”

Miten suuri merkitys näillä eroilla sitten lapsen ravitsemuksen kokonaisnäkökulmasta on? Ei luultavasti kovinkaan suuri. Sen, minkä ruuan kukakin valitsee, saattaa useimmiten ratkaista maku – ja makumieltymyksiä on tietysti niin paljon kuin lapsiakin.

Nestlén Sippel toteaa, ettei yhtiö ole saanut suomalaisilta kuluttajilta tai makuraatiinsa osallistuvilta lapsilta palautetta esimerkiksi Alenin parjaamasta teollisesta hajusta.

Alénin mielestä kyse on isommasta asiasta. Hänen mukaansa lapsen suu on kuin ”puhdas paletti tai valkoinen paperi”. Jos lapselle syöttää geneerisen makuista, tylsää ruokaa, suu tottuu sellaiseen, hän sanoo.

”Myöhemmällä iällä uusiin makuihin tottuminen voi olla hitaampaa.”

Hän on sen kannalla, että lapsi kannattaa totuttaa uusiin makuihin ja rakenteisiin jo nuoresta pitäen.