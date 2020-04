Yleisohje raskaana oleville on sama kuin muulle väestölle: jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen, pysyttele kotona, jos oireet sen sallivat. Kuva: Emilia Kangasluoma

Isä tai tukihenkilö ei pääse enää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) synnytyssairaaloissa äidin ja vastasyntyneen mukaan synnyttäneiden osastolle. Hus tiedotti päätöksestä torstaina. Linjauksen tarkoituksena on vähentää koronavirustartunnan riskiä.

Puoliso tai tukihenkilö voi olla mukana alatiesynnytyksessä vain sen ajan, kun synnyttäjä on synnytyshuoneessa. Tämä tarkoittaa aikaa synnytyksen käynnistymisestä siihen asti, että äiti ja vastasyntynyt siirtyvät synnyttäneiden osastolle. Synnytyksen käynnistysvaiheessa tai keisarileikkauksessa tukihenkilö ei voi olla mukana.

Muutos on herättänyt raskaana olevissa huolta. Osa äideistä voi joutua olemaan sairaalassa ilman puolison tukea pitkään. Jos haluat kertoa omasta tilanteestasi, vastaa kyselyyn jutun lopussa.

Husin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna noin 15 500 synnytystä. Kuukausitasolla synnytyksiä on Husissa yli tuhat. Tämän vuoden alkupuolella syntyvyys Suomessa on ollut jopa nousussa.

Naistentautien ja synnytysten hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander Husista kertoo ymmärtävänsä, että rajoitus on perheille kova paikka. Taustalla on kuitenkin tarve turvata välttämättömän toiminnan jatkuminen kriisitilanteessa, hän sanoo.

Ulanderin mukaan tilannetta arvioidaan jatkuvasti, ja rajaus puretaan heti, kun se on mahdollista. Mitään päivämäärää tai muuta takarajaa rajaukselle ei toistaiseksi ole.

”Perhemyönteisyys on vuosien kehitys, ja nämä päätökset ovat kipeitä meillekin”, Ulander sanoo.

Synnyttäneiden osastoilla ei voi nyt vierailla, eikä niissä ole nyt käytössä perhehuoneita, joissa myös puoliso voisi yöpyä. Normaalisti perheet ovat voineet yöpyä vastasyntyneen kanssa myös Scandic Meilahden potilashotellissa, mutta nämäkään huoneet eivät ole nyt perheiden käytössä. Myöskään raskausajan ultraäänitutkimuksiin tai muille äitiyspoliklinikan käynneille puoliso tai tukihenkilö ei voi osallistua.

Husista kerrotaan, että koronavirustartuntojen osalta raskaana olevia koskevat samat näytteenoton kriteerit kuin muita. Synnyttämään tulevia ei testata koronavirustartunnan varalta etukäteen, koska tulos ei kertoisi tartuntatilanteesta synnytyshetkellä. Näytteenotosta tulosten saamiseen menee tällä hetkellä keskimäärin 1–3 päivää.

Olennaista on, että synnyttämään tulevat kertovat täsmällisesti kaikista flunssaoireista tai muista oireista, jotka voisivat viitata koronavirustartuntaan. Myös lähipiirissä olevien oireista pitää kertoa. Husista muistutetaan, että jokaisen synnyttämään tulevan täytyy soittaa sairaalaan ennen synnytyssairaalaan saapumista.

Koronavirustartunta tai sille altistuminen ei estä normaalia synnytystä. Kaikissa Husin synnytysyksiköissä voidaan ottaa vastaan koronaviruspotilaita ja tartuntaepäilyjä, Ulander kertoo. Yksiköissä on käytäntö siitä, miten hengitystieoireista kärsivä synnyttäjä otetaan vastaan ja miten häntä hoidetaan. Esimerkiksi Naistenklinikalla on synnytyshuoneita ja osastopaikkoja, jotka eristetään koronaviruspotilasta tai -epäilyä varten.

Hus ei anna tietoa siitä, onko synnytysosastoilla jo hoidettu koronaviruspotilaita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee parhaillaan ohjeistuksia raskaana oleville koronavirustartunnan varalta. Raskaana olevat eivät THL:n mukaan kuulu tämänhetkisten kokemusten perusteella covid-19-taudin erityiseen riskiryhmään. Raskaana olevilla ei siis tiedetä olevan muuta väestöä suurempaa riskiä sairastua vakavasti koronaviruksen takia. Toisin on esimerkiksi influenssassa, jossa odottavat äidit kuuluvat riskiryhmään.

Uuden koronaviruksen vaikutuksista sikiön kehitykseen tai raskauden kulkuun tiedetään toistaiseksi vähän, koska virus on niin uusi. THL:n mukaan aiemmin SARS- ja MERS-koronavirusten aiheuttamissa hengitystieinfektioissa on todettu keskenmenoja ja ennenaikaisia synnytyksiä, mutta ei sikiön kehityshäiriöitä.

”Tilastoja koronaviruksen vaikutuksesta raskauteen ei vielä missään ole.”

THL:n ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n mukaan ei ole tiedossa yhtäkään varmistettua tapausta, jossa uusi koronavirus olisi tarttunut äidiltä sikiölle raskauden aikana. Viimeisimmät tiedot ovat maaliskuun lopusta. Maailmalla on uutisoitu tapauksista, joissa vastasyntyneellä on todettu koronavirustartunta. Näissä tapauksissa vauva on kuitenkin saattanut saada tartunnan syntymän jälkeen. Myöskään tarttumisesta imetyksen kautta ei ole tietoa.

Tietoa nykyisen koronavirustilanteen vaikutuksesta raskauksiin ja synnytyksiin saadaan pidemmän ajan kuluttua, Ulander toteaa.

”Noin vuoden päästä nähdään väestötasolla, onko tiettynä ajankohtana ollut korostunutta keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Niitä tilastoja ei vielä missään ole.”

Raskaana oleville on annettu koronaviruksesta toistaiseksi samat ohjeet kuin muullekin väestölle. Tartunnalta suojaa hyvä käsihygienia ja sosiaalisten kontaktien välttäminen. Flunssaoireita saavan odottajan kannattaa sairastaa kotona, jos mahdollista.

Raskaana olevien päivystykset ovat vain niitä potilaita varten, jotka tarvitsevat hoitoa raskauteen liittyvän syyn takia, Ulander korostaa. Koronavirusoireiden takia sinne tai äitiyspoliklinikoille ei tule hakeutua.

Odottavien äitien kontrollikäynnit ja seulontatutkimukset pystytään tällä hetkellä hoitamaan Husin alueella normaalissa aikataulussa, Ulander kertoo. Tilanne voi olla myöhemmin toinen, jos henkilökuntaa tai osastoja joudutaan laittamaan kiinni altistumisriskin takia tai henkilökuntaa joudutaan siirtämään muihin tehtäviin.

Muita kuin välttämättömiä käyntejä äitiyspoliklinikoille tulee välttää. Raskaana olevat saavat neuvoja myös puhelimitse.

