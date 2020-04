Ulkoilu on edelleen sallittua, mutta isolla kaveriporukalla kokoontumista ei suositella. Kuva: Aku Häyrynen / Lehtikuva

Koululaisen kännykkä piippaa viestin merkiksi. Kaveri haluaa aloittaa videopuhelun, toinen pyytää peliseuraksi online-peliin. Kaverisuhteet näyttävät hoituvan diginatiiveilla hyvin verkossakin, mutta miten viikkojen erossaolo kavereista lopulta vaikuttaa lasten välisiin suhteisiin?

Ystävien ja kodin ulkopuolisen elämän tärkeys alkaa korostua kolmannelta luokalta lähtien, kertoo psykologi ja psykoterapeutti Lotta Weckström-Lehto Aatos-klinikalta.

Tätä nuorempi lapsi voi Weckström-Lehdon mukaan olla suhteellisen tyytyväinen elämään poikkeusoloissa, sillä aika oman perheen kanssa yleensä riittää.

Kun lapsi kasvaa, ystävistä tulee tärkeämpiä. Teini-ikäisten ystävyyssuhteille poikkeusolot ovat erityisen raskasta aikaa, sillä monesti oman ystäväporukan kanssa ollaan erittäin tiiviisti yhdessä, koulussa ja vapaalla.

”Lasten tapaamiset eivät perustu juurikaan puhumiseen vaan toiminnallisuuteen.”

Suurimpia haasteita kaverisuhteisiin tuo nyt se, että lapsi ei voi nähdä ystäviään samalla tavalla kuin yleensä. Vaikka videopuhelut ovatkin hyvä tapa pitää yhteyttä, ne eivät Weckström-Lehdon mukaan korvaa kanssakäymistä kasvokkain. Lapsilla tämä ero on vielä aikuisten ihmissuhteita merkittävämpi.

”Lasten tapaamiset eivät perustu juurikaan puhumiseen vaan toiminnallisuuteen. Videopuhelussa kaverin kanssa höpsöttely ja sanaton vuorovaikutus jäävät pois”, Weckström-Lehto sanoo.

Myös väärinymmärrykset lisääntyvät. Kiireessä viestiin kirjoitettu lause voi kuulostaa tylyltä: ilmiö, joka on aikuisillekin tuttu. Virtuaaliriidat voivat paisua isoiksi asioiksi, kun mahdollisuutta asian läpikäymiseen kasvotusten ei ole.

Weckström-Lehdon mukaan kaveriporukan kokokin vaikuttaa siihen, miten hyvin kaverisuhteista pystyy huolehtimaan. Yhden kaverin kanssa on helppoa pitää yhteyttä virtuaalisesti, mutta suurempaa porukkaa voi olla hankala saada videopuhelussa linjoille samaan aikaan.

Ruutuajoista ei kannattaisi nyt liikaa niuhottaa. Yhteydenpito kavereihin tai sukulaisiin pelaamisen tai videopuhelujen välityksellä voi olla lapselle tärkeä henkireikä, sanoo asiantuntija. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Koululla on suuri merkitys lapsen kaverisuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. On siis ymmärrettävää, että lapsi voi kipuilla paljonkin tylsyyttä ja siitä, että kouluun ei pääse moneen viikkoon. Mutta toisenlaisiakin tarinoita on.

Marjo van Dijken työskentelee Vantaan perheneuvolatoiminnan päällikkönä. Van Dijkenin mukaan heidän palveluissaan näkyy tällä hetkellä myös se, että osa lapsista voi nyt jopa paremmin kuin arjessa ennen poikkeustilaa.

”Koulukiusatuille tai erityisherkille lapsille arki kotona omien perheenjäsenten kanssa voi olla yllättävän onnellista aikaa. Esimerkiksi neuropsykiatrisesti erityispiirteisiä lapsia kuormittavia kiireisiä arjen siirtymätilanteita ei nyt ole, ja lapsi voi keskittyä koulutehtäviin paremmin, kun ympärillä ei ole muita oppilaita”, van Dijken huomauttaa.

Myös Weckström-Lehto on sitä mieltä, että joillekin lapsille poikkeustila on helpotus.

”On lapsia, jotka eivät asetu oikein mihinkään kaveriporukkaan. Näille lapsille jokainen uusi koulupäivä on arvoitus: miten minä pärjään tänään”, hän sanoo.

Ne lapset, joilla ei ole puhelinta tai tablettia, jäävät poikkeustilassa erityisen herkästi ulkopuoliseksi.

Toisaalta poissaolo koulusta voi lisätä yksinäisyyden tunnetta. Joidenkin lasten kohdalla muita enemmän.

Koulussa ja harrastuksissa sosiaalinen kanssakäyminen syntyy luonnostaan, ilman älypuhelimen kaltaisia apuvälineitä, muistuttaa van Dijken. Ne lapset, joilla ei ole omaa puhelinta tai tablettia ikänsä tai perhetilanteensa puolesta, jäävät poikkeustilassa erityisen herkästi ulkopuoliseksi.

”Se on lapselle sietämätön tilanne. Kun kokee, että muilla on kontakteja, mutta hän ei itse osaa tai pysty”, Weckström-Lehto sanoo.

Poikkeustila on tuonut lasten kaverisuhteisiin kysymyksiä, joita ei ole koskaan aiemmin tarvinnut ratkoa, van Dijken kertoo. Kuinka monen kaverin kanssa voin olla ulkona, onko turvallista mennä kaverille kylään?

”Jotkut lapset voivat pelätä kavereiden näkemistä kasvokkain. Aiemmin esimerkiksi pokestopeilla on voinut kokoontua paljon lapsia, nyt lapsi saattaa miettiä onko se enää turvallista”, van Dijken kertoo.

Viranomaiset eivät ole Suomessa toistaiseksi linjanneet, kuinka lasten kaverisuhteissa tulee epidemia-aikana toimia. Ei ole siis selvää ohjetta, voiko lapsi esimerkiksi mennä kaverin kanssa pyöräilemään. Koska linjausta ei ole, se saattaa aiheuttaa kitkaa kaveriporukoissa – ja perheissä.

Weckström-Lehto sanoo, että helpointa olisi, jos luokan vanhemmat sopivat yhdessä pelisäännöt ulkoilulle. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista. Oma lapsi saattaa kokea epäreiluna, että vanhemmat rajoittavat kavereiden näkemistä, jos muut kaveriporukan lapset saavat jatkaa ajanviettoa yhdessä kuten ennenkin.

”Mutta niinhän se on muissakin kasvatuksellisissa asioissa”, Weckström-Lehto huomauttaa.

”Jos 8-vuotias haluaa pelata K16-videopeliä sen vuoksi, että kaveritkin pelaavat, se ei ole vanhemmalle peruste antaa lapsen pelata. Nytkin voi sanoa, että kielto kokoontua kavereiden kanssa johtuu viranomaismääräyksistä, joita meidän perhe noudattaa.”

”Ruutuajasta ei pidä nyt niuhottaa.”

Toisaalta kaverisuhteet ovat lapselle poikkeusoloissa piristävä henkireikä, joten vaikka vanhempi kieltäisi ulkona tapaamisen, hänen kannattaa kannustaa lasta pitämään yhteyttä ystäviinsä muilla tavoin.

”Ruutuajasta ei pidä nyt niuhottaa, sillä esimerkiksi online-pelit ovat monelle lapselle tapa pitää yhteyttä kavereihin”, Weckström-Lehto sanoo.

Hän myös muistuttaa, että mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän vanhemmalla on vastuuta siinä, pysyvätkö lapsen kaverisuhteet yllä eristyksen aikana, sillä lapsi ei itse pysty pitämään yhteyttä kavereihin. Päiväkoti- ja eskari-ikäisten lasten vanhempien olisi hyvä kontaktoida toisensa ja järjestää lapsille muutamia kertoja viikossa hetki, jolloin he voivat nähdä päiväkotikavereita videopuhelussa.

”Parhaimmillaan kaverisuhteet helpottavat lapsen ahdistusta koronatilanteessa. Siksi on tärkeää, että suhteista pidetään myös poikkeusoloissa huolta”, Weckström-Lehto sanoo.