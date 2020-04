”Varakkaimmilla on mahdollisuus valita, mihin päiväkotiin lapsi menee”, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Anna Nurmesniemi. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Millaisista lähtökohdista lapset ponnistavat eriarvoistuvassa Suomessa? Kahdeksan ammattilaista eri aloilta saa äänen.

Tilaajille

Julkaistu: 2:00 , Päivitetty 14.4. 18:14

Vanhemman sosioekonominen asema on myös lapsen pääomaa, asiantuntijat ja selvitykset kertovat. Perhetausta heijastuu esimerkiksi lapsen kaverisuhteisiin ja harrastuksiin.

Lastensuojelun Keskusliiton tuoreessa niukkuuskyselyssä haastateltiin tuhatta lapsiperheen vanhempaa, jolla on vähintään yksi peruskoulu­ikäinen lapsi. Hyvä uutinen on, että äärimmäisestä köyhyydestä kertovia oli vain vähän, kertoo Kaikille eväät elämään -ohjelman hankepäällikkö Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitosta. Silti Suomessa on perheitä, joissa odotetaan maanantain kouluruokailua, jotta lapset saavat syötävää.