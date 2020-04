Mitä jos mummi sairastuu koronavirukseen?

Esimerkiksi tämä voi huolettaa lasta, vaikka hän ei sitä ääneen sanoisikaan.

Viikonloppuna avautuva uusi verkkosivusto Yhdessä selviydytään antaa aikuisille keinoja tunnistaa lapsen huoli ja auttaa häntä rauhoittamaan mieltään. Sivusto löytyy osoitteesta yhdessaselviydytaan.fi ja on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Sivusto on kehitetty Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa monitieteisessä tutkimusryhmässä.

Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander Turun yliopistosta kertoo, että sivusto antaa vanhemmille nimenomaan konkreettisia työkaluja auttaa lapsia ja nuoria.

”Lapselle kokemus siitä, että hänen pelkonsa tulee kuulluksi ja hyväksytyksi, on tärkeä. Keinot auttaa ovat yksinkertaisia, mutta vanhempi ei välttämättä tule toteuttaneeksi niitä, varsinkin jos on itse kuormittunut. Sivusto auttaa pysähtymään lapsen pelkojen ja huolien äärelle.”

Sourander uskoo, että perheiden mielenterveyden tukeminen koronavirusepidemian aikana heijastuu esimerkiksi siihen, miten ihmiset jaksavat noudattaa viruksen takia asetettuja rajoituksia. Perheiden hyvinvoinnin lisääminen voisi näin osaltaan auttaa epidemian hallinnassa. Tavoite on myös ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Lapsen ahdistus voi ilmetä eri tavoin.

”Esimerkiksi kiukun, vetäytymisen tai ärtymyksen takana voi olla pelkoa. Vanhemman olisikin hyvä tunnistaa, miten oma lapsi käyttäytyy silloin, kun hän on ahdistunut, sanoo psykoterapeutti Terja Ristkari, joka on yksi Yhdessä selviydytään -sivuston tekijöistä.

Kun HS kysyi lapsilta, mikä koronavirusepidemiassa mietityttää, vastauksissa toistui huoli etenkin vanhempien ja muiden läheisten sairastumisesta. Surua ja harmia herättää myös esimerkiksi se, että poikkeustilanteessa ei saa tavata kavereita.

Ristkari toteaa, että lapsen ajatuksia ja tunteita kannattaa kysellä avoimin kysymyksin, kuten mikä sinua huolettaa tai mistä haluaisit jutella. Sen jälkeen on tärkeää kuunnella.

”Jotta aikuinen voi rauhoittaa lasta, hänen on ensin osattava rauhoittaa itsensä”, Ristkari korostaa.

Uudella sivustolla on esimerkiksi hengitys- ja mielikuvaharjoituksia, jotka sopivat niin aikuiselle kuin lapselle.

”Hengityksellä on keskeinen vaikutus ahdistuksen hallintaan. Peloissaan ihminen hengittää keuhkojen yläosalla, mikä kiihdyttää hengitystä ja saa aikaan fyysisiä reaktioita, kuten sydämen pamppailua ja käsien vapinaa. Tutkimuksissa olemme todenneet, että hengitysharjoitukset arjen lomassa lievittävät koululaisten ahdistusta.”

Sivusto ohjaa myös miettimään, millaiset ajatukset rohkaisevat silloin, kun huoli omasta tai läheisten terveydestä ottaa vallan.

Jos lasta pelottaa se, että mummi saa koronaviruksen, aikuinenkin voi sanoa pelon ääneen ”sinulla on pelko, että mummi sairastuu”. Lapselle voi kertoa, että jos näin käy, mummi saa hyvää hoitoa.

”Aikuisen on tärkeää pysyä realistisena ja välttyä joutumasta itse pelon valtaan, jotta voi tukea lasta”, Ristkari sanoo.

Yksi konkreettinen keino kannatella arkea on pitää yllä perheen yhteisiä rutiineja. Tähänkin sivusto tarjoaa konkreettisia neuvoja.

Uusi sivusto koostuu lyhyistä teksteistä, videoiduista esimerkkitilanteista, äänileikkeistä ja sarjakuvista. Aikuinen voi hyödyntää sivua yksin tai lapsen kanssa, ja sivua voi yhtä lailla käyttää perheetön kuin perheellinen.

Sisältö perustuu kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan ja tutkimustietoon. Ristkarin työparina sisällön suunnittelussa oli psykoterapeutti Tarja Korpilahti-Leino.

Sivuston käyttäminen vaatii kirjautumisen, ja sisältöä kehitetään käyttäjiltä kerättävien kokemusten avulla.

”Yksi mahdollisuus on lisätä tukea jatkossa. Jotkut perheet hyötyisivät varmasti puhelimella tapahtuvasta etävalmennuksesta”, Sourander sanoo.

Terja Ristkari toteaa, että koronaviruspandemia on uhkana uudenlainen, sillä se on näkymätön vihollinen, jonka käyttäytymistä ei vielä täysin tunneta.

Oman ahdistuksen hallintaan opetellut taidot kantavat parhaimmillaan elämän muissakin haastavissa kohdissa.

”Mikään hoito ei poista ahdistusta ja pelkoa kokonaan, mutta niiden kanssa voi oppia tulemaan paremmin toimeen.”

Yhdessä selviydytään -sivusto on osa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hanketta, jonka etähoito-ohjelmat on suunniteltu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Sivusto on tarkoitus kääntää lähiaikoina ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.