Normal is boring, julistaa valotaulu Vesslinien perheen keittiössä. Vieressä hyllyllä on kokoelma esineitä, joita unohtuu tutkimaan: lasten askartelemia vessapaperiukkoja, maatuskoja, viinipullonkorkkeja, ikoneita ja Darth Vaderin pää. Kukkaruukuista nousee Super Mariosta tuttuja hahmoja. Ne perheen äiti Emmi on tehnyt Hama-helmistä.