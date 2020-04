Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Liisa Klenberg on neuropsykologian erikoispsykologi, joka tekee lasten ja nuorten kuntoutustyötä ja toimii neuropsykologian alan työnohjaajana. Hän on myös vetänyt Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään -hanketta.

”Usein kuulee sanottavan, että lapset ja nuoret eivät enää osaa keskittyä kunnolla mihinkään. Mielestäni he vain ovat harjaantuneet käyttämään erilaisia keskittymistaitoja kuin edeltäjänsä.

Keskittymiseen vaikuttaa kolme perustaitoa: joustavuus, maltti ja tarkkaavuuden kohdentaminen. Kaikkia niitä tarvitaan, ja kaikkia niitä voi harjoitella.

Nykylapsilla on erilaisia taitoja kuin aiemmilla sukupolvilla, Liisa Klenberg kertoo. Kuva: Ninna Lindström

Aiemmat sukupolvet korostivat kasvatuksessa maltin merkitystä. Lapsille opetettiin itsehillintää, pidättyväisyyttä ja tottelevaisuutta.

Nykylapset ja -nuoret taas ovat keskimäärin hyvin harjaantuneita reagoimaan nopeasti ja tarkkailemaan montaa asiaa yhtä aikaa. Kännykkää käyttäessä kehittyneistä taidoista voi olla hyötyä myös tiedonhaussa.

Nykyihminen tarvitsee taitoa tulla toimeen ärsyketulvan kanssa.

Tämä sukupolvi osaa sujuvasti vaihtaa huomion kohdetta ja toimintatapaa tilanteen mukaan. Sen edustajat myös ovat keskimäärin edeltäviä sukupolvia rohkeampia itseilmaisussa ja vuorovaikutustilanteissa.

Lapsilta ja nuorilta löytyy myös pitkäjänteisyyttä. He osaavat kohdistaa tarkkaavuutta pitkään moniin kohteisiin, kuten sosiaaliseen mediaan, televisio-ohjelmiin ja peleihin. Se ei ole huono asia, koska nykyihminen tarvitsee taitoa tulla toimeen ärsyketulvan kanssa.

Heidän olisi kuitenkin hyvä harjoitella tarkkaavaisuuden suuntaamista myös kohteisiin, jotka eivät ole välittömästi palkitsevia. Siinä tarvitaan malttia ja kykyä pitää häiritsevät ajatukset ja ärsykkeet poissa mielestä. Nykykoulun avoimessa oppimisympäristössäkin on vaikea keskittyä, jos ei pysty sulkemaan korvia ympäristön hälyltä.

Vanhempi voi auttaa lasta kehittämään keskittymistaitoja esimerkiksi yhdessä lukemalla ja leikkimällä. Leikki voi olla mitä vain: lautapelin pelaamista, pallon kopittelua, seuraa johtajaa -leikkiä, rentoutumisharjoittelua. Automatkaa voi siivittää vaikka ”mitä kaikkea teimme eilen” -muistipelillä, jossa eniten muistava voittaa.

Keskittymistä kannattaa harjoitella sellaisella hetkellä, kun hermot eivät ole kireällä.

Kun lapsi malttaa mielensä tai pysyy tarkkaavaisena, häntä kannattaa kehua mahdollisimman havainnollisesti: ”Kylläpä sinä jaksoit hienosti heitellä palloa veljellesi ja odottaa, että hän heittää sen takaisin” tai ”Onpa hienoa, että jaksoit kuunnella kun oli toisen vuoro kertoa”.

Jos lapsella on toistuvia haasteita tietyissä tilanteissa, kannattaa miettiä, mikä on se keskittymisen taito, jota lapsi tarvitsee niistä selvitäkseen. Sitten taitoa kannattaa harjoitella paineettomalla hetkellä – ei silloin, kun tilanne on päällä ja kaikkien hermot kireällä.

Jos lapsi on temperamentiltaan erityisen malttamaton tai jos älylaitteet vievät nuoren kaiken huomion, vanhemman ei kannata masentua. Keskittymistaidoissa on se hieno puoli, että valmiudet niihin kehittyvät lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Koskaan ei ole liian myöhäistä harjoitella uusia taitoja.”

Juttu on julkaistu Meidän Perhe -lehdessä 4/20.